qiyas.sa رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 – 2022 مركز قياس

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443 عبر مركز قياس؛ حيث تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب مسؤولية تحديد مواعيد التسجيل ومواعيد الاختبارات في نظام الرخصة المهنية، وترجع أهميته في أنه الوسيلة الرسمية التي حددتها الجهات المعنية لإصدار الرخصة المهنية، التي ترجع أهميتها في أنها الوثيقة التي تمكن حاملها من مزاولة مهنة التعليم، وهذا يرجع نتيجة اشتراط الحصول على الرخصة المهنية لمزاولة المهنة، وذلك وفق الشروط التي تحددها هيئة تقويم التعليم والتدريب.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يعتبر المركز الوطني للقياس qiyas.sa هو الرابط الرسمي الذي تتم من خلال عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية؛ حيث ينشئ المستخدم حساب خاص به، ليتمكن من تسجيل دخول قياس، والتسجيل في الاختبارات المتاحة، وفق ضوابط إصدار الرخصة المهنية المحددة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب التالي:

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لدى الجهات المعنية.

الحصول على سنوات الخبرة المحددة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية، سواء معلم ممارس أو متقدم أو خبير.

اجتياز اختبار الرخصة المهنية بجزأيه التربوي والعام، ولكن مع اشتراط الحصول على الدرجة المطلوبة كما حددتها الهيئة.

التقدم بطلب إصدار الرخصة المهنية قبل مرور عام على نتائج آخر اختبار التربوي أو التخصصي.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443

بدأ بالفعل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (اختبار التخصص) اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، الموافق بالتقويم الهجري 24 ربيع ثاني 1443، وذلك وفقًا للمواعيد التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، تمهيدًا لخضوع شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات وغيرهم من الراغبين في مزاولة مهنة التعليم ومستوفي الشروط، في المواعيد التالية:

يبدأ اختبار الرخصة المهنية التخصصي في 17 /7 /1443هـ.

ينتهي اختبار الرخصة المهنية التخصصي في 25 /7 /1443 هـ.

طريقة التسجِيل في اختِبار التخصص للرخصة المهنية

مع فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، عبر رابط نظام الرخص المهنية يستطيع كافة الراغبين في إصدار الرخصة المهنية التسجيل، ولكن يرجى اتباع الآتي:

لن يتاح التسجيل لمن اجتاز الاختبار التخصصي السابق في شهر يناير 2021.

أثناء موعد الاختبار والتوجه لمقر اختبار الرخص المهنية اختبار التخصص.

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