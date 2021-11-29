شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية

شروط الضمان الاجتماعي المطور، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حول شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 وذلك من قِبل عدد كبير جدًا من الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم المادي المقدم من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث قامت الوزارة بالإعلان عن تفعيل النظام الجديد من الضمان الإجتماعي لعام 1443 هـ وذلك حيث يقدم هذا الدعم المادي من قِب الحكومة السعودية عبر الوزارة للأسر والأشخاص الأشد فقرًا في المملكة، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالضمان الجديد والمطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية بتوضيح شروط الضمان الاجتماعي المطور اللازم توافرها من أجل الحصول على الدم المادي المقدم من قِبل الوزارة وذلك حيث يستفيد من برنامج الدعم المادي هذا كل مواطن سعودي مستحق للدعم بشرط أن يكون مقيم في المملكة إقامة كاملة ولكن يتم استثناء عدد من الفئات من الإقامة وكذلك من الجنسية السعودية، وجاءت هذه الفئات كالآتي:-

أبناء الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي ويشترط أن تكون مقيمة هي وأبناءها في المملكة وتوافر إقامة سارية الصلاحية وكذلك مستند رسمي لإثبات الزواج. زوجة الشخص السعودي والمطلقة والأرملة من لهم أبناء سعوديين ويشترط الإقامة الكاملة في المملكة وتوافر إقامة سارية الصلاحية. الأشخاص الأيتام والأرامل ذوي الأيتام وذوي الإعاقات ويشترط أن تتوافر بطاقة تنقل سارية الصلاحية. يشترط أن لا يكون للمتقدمين مصدر دخل شهري ويكونوا من ذوي الدخل المحدود.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعدما تعرفنا سويًا على شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 نتعرف أيضًا على الخطوات اللازمة للتسجيل في هذا النظام وذلك من أجل استحقاق المبلغ المالي المقدر للدعم، ويمكن التسجيل عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-