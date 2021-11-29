نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي تسجيل sbis.hrsd رابط التقديم عن طريق النت 1443 منصة الدعم الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط منصة نظام الضمان الاجتماعي تسجيل sbis.hrsd 1443 لتقديم طلب جديد ممن تتوافر لديه شروط استحقاق الضمان الجديد المعلن عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث أوضحت الوزارة أنها فعلت النظام المطور للضمان الاجتماعي السعودي لكي يشمل فئات أكثر مما سبق بالبرنامج القديم، ويسعى العديد من المواطنين والمواطنات للحصول على المعاش الضماني لتحسين ورفع الحالة الاقتصادية لهم، وهذا ما تم التأكيد من قبل الوزارة، لذلك قمنا بتوفير رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 من خلال المقال، كما يمكن من خلال ثقفني معرفة شروط الضمان الاجتماعي 1443 الواجب توافرها فيمن يرغب تسجيل ضمان اجتماعي جديد بالمنصة الإلكترونية، إلى جانب الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي للجامعات وغيرها من الجهات الطالبة.

نظام الضمان الاجتماعي تسجيل sbis.hrsd

يسعى العديد من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه بشكل شهري لمستحقي ومستحقات الدعم الموجه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يستطيع المواطن أو المواطنة ممن تتوافر لديهم شروط الضمان الاجتماعي المطور التقديم على الضمان للحصول على المبالغ النقدية لتحسين الحالة الاقتصادية للمستفيدين.

حيث يتم مساعدة المواطنين الأكثر والأشد حاجة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بالمبالغ المالية المقدمة من برنامج الضمان الاجتماعي كمعاش شهري لمواجهة الأعباء الحياتية المختلفة، وتحسين الحالة المعيشية لهم، ومن ثم تحقيق الاستقلال المالي للمستفيدين والمستفيدات، ويعتمد نظام الضمان الاجتماعي المطور على آلية جديدة تعمل على تحويل الفرد المستفيد من حالة الاحتياج إلى فرد منتج.

وذلك من خلال التأهيل والتدريب وتقديم الخدمات التي تتعلق بالبحث عن وظائف مناسبة بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبين صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات ذات العلاقة، ووقد تم تفعيل النظام المطور من جانب الوزارة خلال الشهر الميلادي الجاري، ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في الضمان من المتقدمين الجدد لمدة ستة أشهر مقبلة عبر نظام الضمان الاجتماعي تسجيل sbis.hrsd 1443 الجديد.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل رسمي اعتباراً من يوم السبت بتاريخ العشرون من شهر نوفمبر الجاري الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1443هـ طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لمن يتوافر لديه شروط الضمان الاجتماعي أو شروط الاستحقاق الموضحة من جانب الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر المنصة المطورة للضمان الاجتماعي في استقبال طلبات التقديم على الضمان لمدة ستة أشهر ليتم إغلاق باب القبول والتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بتاريخ 23 مايو 2022م، كما سيتم إغلاق موقع الضمان السابق في هذا التاريخ، ومن يرغب في تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa) تقديم الضمان المطور 1443.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تبدأ أولى خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي تسجيل sbis.hrsd الدخول إلى منصة الدعم الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق عالية، ثم النزول لأسفل الصفحة الرئيسية للضمان المطور والنقر على “تسجيل جديد”، وسيتم تحويل المتقدم لصفحة تعبئة المعلومات الشخصية والتي تتكون من التالي:

رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد بالهجري – رقم الجوال – كلمة المرور.

يتم تعبئة البيانات بشكل صحيح، ثم النقر على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، وكتابة رمز التحقق ثم النقر على “تسجيل، سيرسل البرنامج الإلكتروني رمزاً لتوثيق الجوال المسجل لتفعيله وربطه بالنظام، قم بكتابة الرمز ثم توثيق، ثم تعبئة رقم الهوية الوطنية للمتقدم وكلمة المرور، والضغط على تسجيل الدخول منصة الدعم للضمان الاجتماعي المطور.

ويمكن متابعة كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للرد على سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور بدايةً من تسجيل الدخول للمنصة المطورة، وحتى اكتمال تعبئة الملف الموحد بنسبة 100%، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

التقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443

ملاحظة: يتم تسجيل رقم الجوال الخاص بالمتقدم لاستلام رمز التفعيل برسالة نصية sms عن طريقه، كما يجب عند تعيين كلمة المرور الخاصة بالمستفيد لدخول موقع الضمان الاجتماعي “الملف الموحد” لإكماله وتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة الالتزام بالشروط الخاصة بتعيين كلمة مرور جديدة.

وقد أوضحت الموارد البشرية أهداف نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد، حيث يهدف النظام الجديد للضمان المطور إلى تمكين المستحقين لتحقيق الاستقلال المادي، وتوفير ما يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة والفرد المستقل، وتقديم دعم مادي وحماية اجتماعية، ووضع آليات من شأنها أن تضمن مساعدة المستحقين، وإيجاد التدابير اللازمة لدعم الفئات الأكثر حاجة.

ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني للتواصل مع الدعم الفني للموارد البشرية لتقديم ملاحظة أو استفسار أو طلب مساعدة، أو التعرف على إجابة سؤال سؤال متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي والحالات التي يتوقف الصرف بها، ومعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى للمتقدمين الجدد، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم دخول منصة الضمان الاجتماعي تسجيل sbis.hrsd 1443 من خلال اتباع الرابط المرفق.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضح حساب العناية بالعملاء تويتر أنه يجب الالتزام باستيفاء متطلبات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالصحة فيما يتعلق باستكمال الحصول على لقاح كورونا، كما تم التأكيد من جانبه على أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة.

ولكن في حال كانت المطلقة أو الأرملة تسكن مع أفراد أسرتها، فكيف تقوم بالتسجيل كعائل بدلاً من تابع ضمن أفراد أسرتها؟ وهنا أوضحت الوزارة أنه في حال رغبة المطلقة أو الأرملة في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور كعائل للأسرة، فيجب عليها اثبات استقلاليتها فقط، وذلك عند تعبئة طلب الضمان الاجتماعي تسجيل sbis.hrsd الملف الموحد.