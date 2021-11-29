طريقة فحص صلاحية الإقامة من خلال موقع أبشر 1443

تعتبر صلاحية الإقامة من أكثر الأمور التي تهم الكثير من سكان المملكة العربية السعودية 2021، وذلك تجنبا لمحاسبتهم من قبل السلطات السعودية، وأطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر الإلكترونية التي توفر عددًا من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد سواء للمواطنين أو المقيمين في المملكة، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن إقامة الأجانب في المملكة العربية السعودية من خلال موقع أبشر 1443، وسنزودكم في السطور أدناه بطريقة فحص صلاحية الإقامة من خلال موقع أبشر 1443.

فحص صلاحية الإقامة 1443

يمكنك التحقق من فحص صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات الموالية:

قم بالولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية.

املأ الخانات الفارغة بالمعلومات المطلوبة “اسمك ورقم الهوية وكلمة المرور” لتسجيل الدخول.

بعد ذلك، أدخل رمز التحقق.

قم بتحديد خدمة التحقق من “صلاحية الإقامة” في قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، أدخل رقم الإقامة ورمز التحقق وستظهر جميع البيانات التي تريدها.

طريقة تجديد الإقامة في السعودية



يمكنك تجديد الإقامة في السعودية من خلال موقع أبشر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً، يجب عليك الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم قم باختيار “أبشر الأعمال”.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خلال كلمة المرور ورقم هويته.

ثم اختر ” خدمات أعمالي”، ثم حدد خيار تحديث الإقامة.

انقر فوق الخيار “موافق” الموجود في الصفحة التالية.

بعد ذلك، ستظهر أمامك قائمة، ويجب عليه اختيار العميل الذي تريد تحديث إقامته.

أخيرًا، يجب عليك تحديد الفترة التي تريد تجديدها، ثم النقر فوق “التجديد”.

غرامات التأخير عن تجديد الإقامة

لطالما حرصت الحكومة السعودية على إلزام المقيمين بتجديد صلاحية الإقامة متى أتيحت الفرصة لذلك، وقد حددت الحكومة مبلغ 500 ريال سعودي كعقوبة لكل من يتأخر عن موعد التجديد، ويتضاعف المبلغ عند التأخير للمرة الثانية ليصبح بقيمة 1000 ريال، أما إذا تعمد التأخير فالعقوبة هي طرده مباشرة.