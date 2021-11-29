نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على القرض وما هي الأنواع المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض سيارات بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدمه لفئات المواطنين المستوفين شروط قرض السيارة؛ فهو منتج تمويلي يقدمه بنك التنمية للمواطنين الذين يمتلكون القدرة على العمل، ولكنهم لم يجدوا فرصة عمل مناسبة تساعدهم على زيادة الدخل الشهري، لذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية باعتباره أحد المؤسسات المصرفية التمويلية في المملكة العديد من منتجات التمويل، منهم منتج نفاذ، وتمويل السيارة، بتسهيلات في السداد ومميزات أخرى متعددة، كما يوفر التمويل بأنواع مختلفة من موديل عام 2019 و 2020.

سيارات بنك التنمية الاجتماعية

يستهدف قرض سيارات بنك التنمية الاجتماعية تحفيز الأفراد العاطلين عن العمل على العمل الخاص، من خلال نشر ثقافة العمل الحر، الذي يساهم في تحسين الوضع المالي للأفراد، وتحسين جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن زيادة الدخل الشهري للأفراد الراغبين في تحسين مستوى الدخل، وخاصةً ذوي الدخل المنخفض، الأمر الذي يساهم في تخفيض نسبة البطالة، حيث يقدم بنك التنمية أشكال مختلفة من التمويل، لعل أبرزهم تمويل نفاذ وتمويل السيَارات.

أنواع سيارات بنك التنمية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض السيارة للأفراد المستوفين الشروط بالتقسيط، بتسهيلات في السداد والأقساط المريحة، وتتوفر أنواع مختلفة من سيَارات موديل 2019 و 2020، بما فيها نيسان التيما موديل 2019، تويوتا كامري موديل 2019، تويوتا فورتشنر موديل 2020، هيونداي ازيرا موديل 2020، هيونداي سنتافي موديل 2020، هيونداي H1 موديل 2020.

شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط التقديم على قرض السيارة للفئات المسموح لها بالتقديم، كالتالي:

الجنسية السعودية للمتقدم بطلب الحصول على قرض السيارة.

العمر لا يقل عن 20 عام، ولكن لا يزيد عن 60 عام.

الدخل الشهري لمقدم الطلب لا يتجاوز 14 ألف ريال سعودي.

ألا يكون مدينًا للبنك بقرض مسبقة.

الضمان للحصول على تمويل السيارة.

سداد المخالفات المرورية إن وجدت.

التأمين على السيارة.

اجتياز الفحص الائتماني.

التمويل لا يزيد عن 60 شهر.

طريقة التقديم على قرض السيارة

أتاح بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على قرض السيارات للفئات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط المحددة، من خلال الانتقال إلى رابط بنك التنمية الاجتماعية، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ثم الانتقال إلى تبويب قرض السيارة، عندها يطلع على البيانات المتاحة، وبإمكانه التعديل عليها، ويجب أن يوفر المستندات المطلوبة المتمثلة في الهوية الوطنية، الحساب البنكي، رقم الجوال المسجل في منصة أبشر، رخصة القيادة، العنوان الوطني.