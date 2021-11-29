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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443؛ لقد أعلنت هيئة التقويم والتدريب في المملكة السعودية عن فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، لذلك ازداد البحث من قبل المعلمين والمعلمات الموجودين في جميع أنحاء المملكة عن طريقة التسجيل في الاختبار والشروط ورابط التسجيل وكذلك ازداد البحث عن مواعيد التسجيل وذلك من أجل التسجيل في المواعيد المحددة والحصول على الرخص المهنية.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

قامت هيئة التقويم والتدريب في المملكة بالإعلان عن فتح التسجيل في اختبار الرخص وإصدار الرخص أيضاً لمن قاموا بأداء اختبار الكفايات العام والتخصصي ومن لم يجتازوا أيضاً حيث بدأ الموقع في استقبال طلبات التقديم من اليوم 29 نوفمبر ويتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع إصدار الرخص المهنية من خلال الرابط الرسمي لها. القيام بإنشاء حساب جديد وذلك في حالة عدم وجود حساب سابق عن طريق النقر على إنشاء حساب جديد. في حالة وجود حساب سابق يتم تدوين الاسم وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل دخول. النقر على الاختبارات المتاحة ثم اختيار الاختبار الذي تريد حجزه. النقر على تسجيل ثم قراءة الملاحظات بدقة. الموافقة على الشروط والأحكام ثم اختيار مقر وموعد الاختبار المناسب, ثم تحديد طريقة الدفع.

شروط التسجيل في اختبارات الرُخصة المَهنية للمعلمين

قامت أيضاً هيئة التقويم والتدريب بالإعلان عن شروط التسجيل التي لابد من الانتباه لها للتسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين وهذه الشروط هي:

لابد أن يكون المتقدم حاملاَ للجنسية السعودية.

يجب أن يتخطى جميع الاختبارات العامة والتخصصية.

دفع جميع رسوم الاختبارات المطلوبة.

لابد أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في أياً من التخصصات التربوية.

التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للهيئة.

رابط التقديم لاختبار الرخصة المهنية

قامت هيئة التقويم والتعليم بتقديم الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية حيث أنه بعد هذه الاختبارات تستطيع الهيئة اختيار الأشخاص المؤهلين للقيام بوظيفة المعلم حيث يتم الحصول على الرخصة وتكون سارية لمدة خمس سنوات فقط من وقت إصدارها أو تاريخ الترقية أو التجديد ولابد من تجديدها قبل انتهاء السنة الأخيرة وذلك عن طريق التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443, وشروط ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.