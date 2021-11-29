نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج سفراء موهبة.. برنامج موهبة الإثرائي في المقال التالي
التسجيل في برنامج سفراء موهبة، حيث يستعلم العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، عن طريقة التقديم في برنامج سفراء موهبة، حيث يعد هذا البرنامج هو أحد البرامج التي يتم الانضمام إليها من جانب مؤسسة الملك عبد العزيز، حيث يتم تقديم عدد من البرامج الدولية التي تتم بخارج المملكة، ويتم تقديمها من خلال التعاون مع افضل الجامعات بالعالم، حيث تعمل هذه المؤسسة علي دعم جميع الطلاب سواء مادياً أو معنوياً وذلك بجميع المراحل التي يتم تحدديها من جانب البرنامج، ويتضمن البرامج جانب تعليمي ومعرفي، مع توفير عدة أنشطة تساعد علي تنمية المهارات التي تخص كل فرد بجميع الجوانب التعليمية، كما يوفر البرنامج تجارب عملية بعدد من الجامعات الأثرية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج سفراء موهبة.
شروط التسجيل في برنامج سفراء موهبة
حدد البرنامج عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل التوجه إلى التسجيل في البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون كل طالب من الحاصلين علي درجة 1410 وما يزيد، وذلك في المقياس الخاص بموهبة القدرات العقلية المختلفة سواء كان ذلك الاختبار من خلال اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
- في حالة إذا كان الطالب من المختبرين لمقياس موهبة الخاص بالقدرات العقلية المتعددة من خلال اللغة العربية، فيجب أن يحصل الطالب على أحد الدرجات التي تخص اختبارات اللغة الإنجليزية كحد أدنى كالتالي:
|IELTS
|5.5
|STEP
|80
|TOEFL
|57
- يجب أن يقوم الطالب بسداد قيمة الاشتراك المالي بعد أن يتم إشعاره بالترشح، حتي يتم الموافقة علي اعتماد تسجيله النهائي من خلال البرنامج.
رابط التسجيل في برنامج سفراء موهبة
يتم التقديم في برنامج سفراء موهبة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي لجميع الطلاب:
- يتم التسجيل من خلال الدخول علي منصة: برنامج سفراء موهبة.
- اختيار التسجيل في برنامج “برامج موهبة الإثرائي”.
- الضغط علي تسجيل البيانات التي تخص كل طالب، علي أن يتم التسجيل بطريقة صحيحة ورفع جميع المستندات التي يطلبها نموذج التسجيل.
- الضغط علي تأكيد التسجيل.
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