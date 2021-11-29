نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متاح الآن” التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وشروط التسجيل عبر tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من قِبل الآلاف من المعلمين والمعلمات في مختلف أنحاء المملكة من أجل الاستعلام عن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، وذلك بعدما قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن المراحل الخاص بإصدار الرخص المهنية وذلك لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة من المعلمين والمعلمات من الذين قاموا باجتياز الكفايات ومن لم يقوموا باجتيازها أيضًا، كما تم الإعلان عن المواعيد الخاصة بالتسجيل في الاختبار الخاص بالرخصة المهنية التخصصي وذلك بداية من اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين 29 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2021.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وإصدار الرخص لمن اجتازوا اختبار الكفايات العام واختبار الكفايات التخصصي وأعلنت على أن الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها يستقبل الآن الطلبات الخاص بإصدار الرخص المهنية وطلبات التسجيل للمعلمين والمعلمات وذلك من أجل دخول الاختبار التخصصي، ويتم تسجيل الاختبار الخاصة بالرخصة المهنية كالآتي:-

أولًا: يتم الولوج إلى موقع إصدار الرخص المهنية الإلكتروني الرسمي.

ثانيًا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال الكود في المكان المخصص له.

ثالثًا: الضغط على الاختبارات ثم الضغط على تسجيل الآن.

رابعًا: تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

خامسًا: يتم حجز الاختبار الذي تريده ويتم تحديد طريقة الدفع المناسبة.

شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وأعلنت هيئة التقويم التعليم والتدريب عن شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 والتي جاءت كالآتي:-

أن يكون الشخص الذي يتقدم على الرخص يحمل الجنسية السعودية فقط. يجب أن يكون الشخص حاصل على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التربوية. كما يجب التسجيل في الموقع الرسمي الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني الرسمي. ويشترط اجتياز كافة الاختبارات التخصصية والعامة التي تقوم الهيئة بتحديدها. كما يشترط سداد كافة الرسوم المادية المطلوبة الخاصة بالاختبارات.

يمكن لكافة العاملين في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية التسجيل الآن في الرخصة المهنية عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية الإلكتروني الرسمي على الإنترنت وذلك وفق الشروط التي قامت الهيئة بالإعلان عنها والتي قدمناها لكم في هذا المقال عبر موقعكم الإخباري ثقفني وكذلك عبر الخطوات التي قدمناها لكم.