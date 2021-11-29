نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرخصة المهنية مواعيد بدء التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية مواعيد بدء الامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرخصة المهنية مواعيد بدء التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية مواعيد بدء الامتحانات، أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل من أجل التسجيل باختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وذلك منذ عدة ساعات، وقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعلان أن امتحانات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات سيعقد خلال شهر فبراير المقبل وذلك في اليوم التاسع عاشر من فبراير وأقرت أيضا أن اختبارات الرخصة المهنية لن يتم تأجيلها عن الموعد الذي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإقراره، وتم إعلان موعد بدء الاختبارات من حساب خدمة المستفيدين من موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تغريدة اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر وأقروا أيضا أن الاختبارات ستكون بين 19-26 من فبراير للعام الجديد الموافق 2022، وقد أقرت الهيئة أيضا أن التسجيل في الاختبار متاح للجميع حتى من رسبوا في الاختبار الفائت الذي كان في شهر يناير للعام2021، وقد قامت الهيئة بإعلان أن البدء بالتسجيل من أجل الاختبار سيكون في اليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أقرت الهيئة أن اختبار الرخصة المهنية سيكون في خلال شهر فبراير في اليوم الموافق التاسع عشر للعام 2022 ميلاديا، وأعلنت أيضا أن بدء التسجيل من أجل الاختبارات سيكون بداية من 12 الثاني عشر من ديسمبر الموافق 2021، وأوضحت الوزارة أيضا أن التسجيل في الاختبارات متاح للجميع حتى من رسبوا في الامتحانات السابقة لشهر يناير 2021 ميلاديا.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عن طريق موقع قياس

بعد إعلان الهيئة عن بدء امتحانات الرخصة في خلال ثلاثة أشهر من الآن والبدء في التسجيل في خلال أسبوعين من الآن من أجل الدخول للاختبارات في شهر فبراير أصبح موضوع التسجيل في الرخصة المهنية للمعمين والمعلمات من أجل الرخص المهنية موضوعا بحثيا قررنا كتابة المقال لتبيان كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وللتسجيل قم باتباع الخطوات الآتية:

قم أولا بالدخول على موقع قياس التابع للهيئة بالمملكة العربية السعودية من هنا.

قم بتسجيل الدخول على الموقع بحسابك الخاص.

قم بكتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

بعدها ستظهر لك قائمة بها اختبارات المعلمين الجدد قم باختيار الاختبار العام من القائمة.

قم بقراءة الشروط والأحكام بعناية وإذا كنت موافق أو موافقة عليها قم بالضغط على الموافقة والمتابعة.

اختر وسيلة الدفع الإلكتروني التي ترغب بها ثم اضغط على تأكيد. نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 فقط عبر نظام نور وكيفية تسجيل حساب جديد في نظام نور. شروط التسجيل في اختبار الرخصة للمعلمين والمعلمات

بعد إعلان هيئة التعليم والتدريب عن مواعيد الاختبارات ومواعيد بداية التسجيل من أجل دخول الامتحانات الخاصة بالرخصة المهنية وذلك في خلال ثلاثة أشهر من الآن وسيبدأ التسجيل الخاص بالامتحانات في خلال أسبوعين من الآن ولمعرفة الشروط الخاصة باختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات قم بقراءة الآتي:

أن يكون لدى المتقدم لاختبار الرخصة للمعلمين والمعلمات المؤهل العلمي المطلوب من أجل التقديم للاختبار ومعترف به من الهيئة العامة للتعليم والتدريب.

أن يكون لديه عدد من سنوات الخبرة المتطلبة للامتحان الذي سيقوم المعلم أو المعلمة بالتقديم عليه وذلك حسب الامتحان من كونه معلم ممارس أو متقدم أو خبير.

يتم استخراج الرخص بناءا على الدراجات الحاصل عليها المتقدم وفقا لنظام أقرته الهيئة العامة للتعليم والتدريب والنظام هو من يحصل بين 50 و 69 يكون معلما ممارسا وبين ال70 وال79 يكون معلما متقدما أم امن يحصل على مجموع أعلى من 80 يكون معلما خبيرا. طريقة شحن زين المختلفة للخطوط مسبقة الدفع وطرق تحويل الرصيد من زين. مواعيد اختبارات الرخصة

قامة الهيئة العامة للتعليم والتدريب بإعلان بدء امتحانات الرخصة وذلك خلال ثلاثة شهور من الآن وستكون الامتحانات في الفترة بين 19-26 من فبرابر للعام 2022، وقامت أيضا الهيئة بإعلان بدء التسجيل على الاختبارات في خلال أسبوعية حيث سيكون بداية من اليوم الثاني عشر من ديسمبر عام 2021.