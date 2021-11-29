الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وخطوات استخراج الرخصة المهنية للمعلمين

الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هي مستند رسمي يسمح للمعلمين في المملكة العربية السعودية بمزاولة المهنة، وقد أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن موعد التسجيل في الرخصة لشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات داخل أراضي المملكة في اختبارات التخصص، وذلك وفقاً لبعض الشروط التي يجب توافرها للمعلمين طبقاً للوائح التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة، وهناك اختبار يقوم شاغلي الوظائف التعليمية بأدائه، والذي يعد من أم الوسائل التي تساعد في التأكد من المهارات اللازمة لإتمام التسجيل في المهن التعليمية، مما يساعد في رفع كفاءة المعلمين والعمل علي تحسين مهاراتهم وقدراتهم في العملية التعليمية.

الرخصة المهنية للمعلمين 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة معرفة نتائج قياس برقم الهوية الوطنية، قد أشارت هيئة تقويم التعليم إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للراغبين في استخراج الرخصة من شاغلي الوظائف التعليمية ومن ضمن تلك الشروط هي ما يلي:

يجب أن يكون المعلم من الحاصين علي جرجة ما بين السبعون أو التسعة وسبعون في اختبار الرخصة.

أن يكون المعلم حديث التخرج وألا يمر علي وقت تخرجه فتة طويلة.

يتم تحديد مكان خاص بكل معلم أثناء الاختبار، ويجب علي كل معلم الالتزام بالمقعد الخاص به فقط أثناء الاختبار.

الحصول علي درجة من 70- وحتي 79 في اختبار الكفايات.

في حالة رغبة المعلم في الحصول علي درجة ” معلم خبير” فيجب أن يكون حاصلاً علي درجة أعلي من 79 في الرخصة المهنية.

صلاحية الرخصة لمدة ثلاث سنوات الحضور قبل الموعد المحدد للاختبار بحوالي ساعة أو أقل قليلاً.

الحضور بالزي الموحد للاختبار.

الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وخطوات استخراج الرخصة

يمكن للمعلمين التسجيل في الرخصة المهنية من خلال الرابط الخاص بموقع قياسات الخدمات الالكترونية أو من خلال هيئة تقوي التعليم واتباع بعض الخطوات البسيطة للتسجيل، أما عن طريقة إصدار الرخص المهنية عقب اجتياز اختبارات قياس كفاءة المعلمين فهي كالتالي:

يجب علي المعلمين والمعلمات الراغبين في إصدار الرخصة التسجيل في نظام الرخص المهنية للمعلمين.

علي المعلم التأكد من صحة البيانات الخاصة الشخصية الخاصة به وكذلك البيانات الأهلية لكي يتمكن من الحصول علي الرخصة.

الحصول علي الرخصة المهنية للمعلم.

بعد أن يقوم المعلمين والمعلمات باتباع تلك الخطوات فيمكن التسجيل وبالتالي الحصول علي الرخصة من خلال موقع نظام الرخص الرسمي.