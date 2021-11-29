تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل بالمملكة 1443هـ

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمة الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني تويتر، بتغريدة من عناية العملاء ردًا على أحد المستفسرين أفاد في سؤاله أنه من “العاطلين عن العمل وعمله الحالي مندوب في إحدى الشركات الخاصة لتوصيل الطلبات فهل بإمكانه التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور”، وقد تمت الإجابة عليه بتغريدة من حساب عناية العملاء أن بإمكانه التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وسوف يتم تحديد مدى أهلية استحقاقه للدعم والرد عليه إلكترونيًا.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ذكرت منذ أيام مضت شروط أهلية استحقاق المواطن لدعم الضمان الاجتماعي المطور، كذلك أوضحت أسباب وفق صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، ونذكر شروط أهلية الاستحقاق في النقاط التالية:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

رابط التسجيل الإلكتروني للعاطلين عن العمل في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443هـ

وللعاطلين عن العمل الراغبين بالتسجيل في نظام الضمان الجديد، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب: