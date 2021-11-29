نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوسط دعم الأسرة الواحدة و نسبة أرباب الأسر للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من برنامج حساب المواطن، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن ذلك من خلال موقع ثقفني، ولذلك نقوم بعرض نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين بالمملكة، ولذلك في الفترة الأخيرة أوضح برنامج حساب المواطن عن الأربع قنوات المخصصة للتواصل مع حساب المواطن للمستفيدين لحل كافة المشاكل إن وجدت، والاستفسار على كافة التفاصيل اللازمة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين :

تم الإعلان على أن 77% من المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، على أن قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1055 ريال سعودي مخصص، حيث أن قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته المئوية 93% ولذلك قد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مواطن سعودي مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي المخصص.

بالإضافة إلى ذلك أن قد بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد وتابع للدعم المادي، ولذلك أوضح علي أن مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين المستحقين من الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من حساب المواطن.

نسبة أرباب الأسر :

حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة عن نسبة أرباب الأسر لمستفيدي حساب المواطن، ولذلك قد بلغت 92% أما بالنسبة لارباب الأسر السعودية فقد بلغت نسبتهم حوالي 8% حيث أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% بالإضافة إلى ذلك أن 85% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية أكد في الفترة الأخيرة عن وجود 4 قنوات لكي يتم التواصل الاجتماعي مع جميع المواطنين السعوديين المستفيدين، والرد على جميع الاستفسارات الهامة، داعياََ من يواجهون مشكلة الي التواصل الاجتماعي من برنامج حساب المواطن وهذا من خلال هذه القنوات الأربعة.

القنوات الأربعة للتواصل مع حساب المواطن :

حساب المواطن أعلن على أن يمكن التواصل من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن للمستفيدين، أو من خلال الرقم الموحد من حساب المواطن 19912 أو يمكن التواصل من خلال خدمة المستفيدين من موقع تويتر، إضافة إلى ذلك خدمة صوتك مسموع أيضاََ.