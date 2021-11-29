50,000 ريال بأقساط ميسرة بدون الحاجة إلى كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري

يحتاج الآن تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية التابع إلى مصرف الراجحي توفير العديد من الضوابط والشروط الهامة التي سوف نوضحها اليوم بالتفصيل في المقاله عبر موقع ثقفني ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ريال سعودي بأقساط ميسرة شهرية لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل مسموح بها 3 أشهر فقط لا غير ويمنح التمويل دعم للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية ولابد من توفير فترة عمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي لدى شركة إمكان للتمويل ويتم التقديم الإلكتروني على طلب التمويل الميسر بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي الغارم بفترة سداد مرنة وميسرة لجميع العملاء السعوديين لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة.

الشروط وأهم المتطلبات الأساسية لدى تمويل شركة إمكان

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي في المملكة العربية السعودية وإليكم كافة الشروط الهامة عبر الشركة والمعلن عنها بالسعودية كالتالي:

يجب توفير أقل راتب شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي للمواطن السعودي من فئة المتقاعدين فقط أما باقي المتقدمين مطلوب منهم راتب شهري 2 ألف ريال سعودي.

شركة إمكان للتمويل بالسعودية تطلب توفير تقرير سمه وعدم التعثر فيه بالمملكة العربية السعودية.

الآن التمويل يحتاج حساب بنكي جديد لدى بنك الراجحي السعودي في المملكة.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه حتى 60 سنه.

توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي