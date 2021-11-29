نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسكان التنموي الضمان الاجتماعي شروط و رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاسكان التنموي الضمان الاجتماعي واحد من المبادرات المهمة التي قدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكن الحصول على الدعم السكني بشروط وضوابط مختلفة كما يمكن التعرف على أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي إلكترونيًا وقد طرحت الوزارة العديد من أنواع الوحدات السكنية منها فلل الإسكان التنموي والتي تقدم إلى العديد من الفئات المستفيدة منها الإسكان التنموي للأرامل وغيرها من الفئات وسوف نوفر لك كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي بالتفصيل مع ذكر شروط الاسكان التنموي الضمان الاجتماعي أيضًا.

الاسكان التنموي الضمان الاجتماعي

ترعى الحكومة السعودية أبنائها من ذوي الدخل المحدود وخصوصًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي لهذا قامت بتقديم وحدات سكنية بحق الانتفاع لصالح الأسر التي لا تملك السكن المناسب من أجل الإقامة به، وقد شارك في تقديم الخدمة مجموعة من الجهات من بينها الجمعيات الأهلية المتواجدة داخل حدود المملكة السعودية في كافة المدن.

وتتمثل شروط الاسكان التنموي الضمان الاجتماعي في التالي:

ينبغي أن يكون المتقدمين للحصول على الدعم السكني من المواطنين المُسجلين رسميًا في برنامج الضمان الاجتماعي السعودي ولا يملكون مصادر دخل شهرية أخرى أو مستفيدين من برامج الدعم الأخرى وخصوصًا الدعم السكني.

ألا يكون هناك شقق سكنية أو فلل أو وحدات تم تسجيلها بالفعل باسم المواطن المتقدم بالطلب.

يشترط أن يكون المتقدمين حاملين للجنسية السعودية وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي

وحتى تستطيع التأكد من أنك مسجل بالفعل في الإسكان التنموي في المملكة ينبغي أن تكون بزيارة بوابة الإسكان التنموي تسجيل الدخول charity.housing.sa وتقوم بكتابة البيانات المطلوبة، وعند الدخول ستجد قائمة من الخدمات المختلفة يمكن من خلالها معرفة الاستحقاق أو هل تم التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من قبل أم لا.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

أوضحت الوزارة أن هناك العديد من القنوات المخصصة للتواصل مع المواطنين لطرح الاستفسارات أو التعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بالإسكان التنموي، وذلك من خلال الاتصال على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 199090، أو عبر البريد الإلكتروني للوزارة وهو [email protected]