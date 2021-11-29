تمويل شراء السيارات بالتقسيط من الراجحي والوثائق المطلوبة

عروض تمويل شراء السيارات بالتقسيط تتضمن شروط متنوعة ومتعددة للمواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية من خلال المصرف الراجحي وعبر أفضل عرض لتأجير السيارات تستطيع تقديم طلب لمختلف أنواع السيارات المتوفرة من خلال المعارض المتعاونة مع البنك، وسوف نذكر شروط تقسيط سيارات إسلامي من الراجحي لمن يرغب في تقسيط سيارة هيونداي كونا أو أيضًا لمن يرغب في الحصول على عروض تقسيط السيارات المستعملة 2021.

تمويل شراء السيارات بالتقسيط

يعد إحدى أهم وأبرز الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء في حالة الرغبة في شراء السيارات بالتقسيط سواء أكانت سيارات جديدة أو سيارات مستعملة، وذلك في حالة توافر الشروط التالية:

أن يقوم العميل بتحويل راتبه إلى بنك الراجحي.

أن يكون العميل ذا دخل 2000 ريال شهريًا على الأقل سواء أكان من السعوديين أو المقيمين.

ألا يتخطى العمر الخاص بالمتقدم الخامسة والستين عامًا عند استحقاق أخر دفعة من الأقساط.

في حالة كان العميل من الأفراد أصحاب المعاش التقاعدي يقبل طلب التمويل لأصحاب المعاش الذي يبدأ من 1900 ريال شهريًا وبعمر لا يزيد عن 65 عامًا.

أما العملاء العاملين بالقطاع العسكري فيختلف العمر وكذلك قيمة الدخل الخاص بهم باختلاف الرتبة العسكرية.

وثائق تمويل سيارة بالتقسيط من الراجحي

ولمن يرغب في الحصول على تقسيط سيارات من البنك الراجحي عليه تجهيز الأوراق وتقديمها إلى البنك من خلال موقع بنك الراجحي (alrajhibank.com.sa) والأوراق هي كالتالي: