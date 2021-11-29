أفضل عرض لتأجير السيارات عبر المصرف الراجحي وطريقة التقديم

أفضل عرض لتأجير السيارات وخصوصًا تأجير سيارات شهري من البنك الراجحي يتم البحث عنها من خلال العملاء المنضمين إلى البنك من أجل الحصول على تمويل شراء السيارات بالتقسيط وقد أعلن البنك عن التعاون مع جهات مختلفة، كي يتم تقديم أنواع سيارات عديدة من خلال الوكلاء الرسميين للتسهيل على المواطنين، فيمكن تقسيط السيارات المستعملة بشروط، في إطار البرامج الجديدة والعروض المميزة بالإضافة إلى تقسيط سيارة هيونداي كونا.

أفضل عرض لتأجير السيارات

تعمل العديد من الشركات والبنوك على توفير عروض خاصة مميزة لتأجير السيارات ولعل من أفضل تلك العروض عرض تمويل السيارات 50/50 والذي يوفره مصرف الراجحي للعملاء ويتميز هذا العرض بالآتي:

يمكنك سداد نسبة 50% فقط من القيمة كدفعة أولى، على أن يتم سداد نسبة 50% الأخرى في نهاية فترة تمويلك كدفعة لتملكك السيارة.

التمويل يكون لفترة طويلة تصل إلى عامين كاملين.

لا تتجاوز رسوم البنك الإدارية مبلغ 5000 ريال.

يقوم البنك بمحاسبتك وفق معدل سنوي بنسبة 9.11% فقط في حالة تحويل راتبك إلى البنك، وفي حالة عدم تحويله يتم محاسبتك بنسبة 9.67%.

طريقة الحصول على عروض تمويل السيارات 50/50

للتقديم على العروض يمكن اتباع التالي: