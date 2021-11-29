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عمر شويل - جدة الرخصة المهنية وشروطها وكيفية التسجيل للاختبارات وموعدها ، سؤال تردد كثيراً بين المعلمين داخل المملكة العربية السعودية ، وقد أتاحت هيئة تقويم التعليم للمعلمين والمعلمات التي تنطبق عليهم الشروط ، التسجيل وذلك للحصول على الرخصة المهنية باعتبارها مستند رسمي يسمح للمعلم بمزاولة المهنة بكفاءة ، وأوضحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي ، أهم خطوات الحصول على الرخصة المهنية ، التي تنقسم إلى جزأين أولهما الاختبار التربوي ، ويشارك فيه كافة المعلمين والمعلمات ، والجزء الثاني يتضمن اختبارات تخصصية يتناول مفاهيم التخصص المهني وبنيته ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حالياً في الهيئة للمعلمين 38 تخصّصاً ، وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، أن اختبار الرخص المهينة سيعقد في 19 فبراير المقبل ، وأنه لا نية لتأجيله ، وذلك تزامنًا مع أول يوم للتسجيل في الاختبار، وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة ، أن موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (التخصص) في تاريخ 29-11-2021 وسيُعقد الاختبار من تاريخ 19 – 26 فبراير2022م ، وأوضحت أيضا أن التسجيل باختبار الرخصة المهنية التخصصي متاح حالياً لمن لم يجتز في الاختبار الماضي الذي عقد في شهر يناير، وسيتاح التسجيل للجميع في يوم الأحد بتاريخ: 12 ديسمبر 2021م ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية التسجيل للحصول علي الرخصة المهنية ، ورابط التسجيل ، والشروط الواجب توافرها للحصول علي الرخصة المهنية ، وذلك من خلال السطور التالية.

الرخصة المهنية وشروطها وكيفية التسجيل للاختبارات وموعدها

أعلنت هيئة التقويم والتدريب مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها ، للحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين ، حتي يتثنى له مزاولة المهنة ، ومن هذه الخطوات ما يلي :

أولا الدخول على الموقع الرسمي هيئة التدريب والتقويم التعليمي.

اختيار نظام الرخصة المهنية الخاص بالوظائف التعليمية من الصفحة الرئيسية.

يتم الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يتم كتابة كلمة المرور الخاصة واسم المستخدم ، وكتابة الرمز المرئي.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

يتم كتابة الرمز الذي أرسل إليك على هاتفك الجوال بواسطة رسالة.

الضغط على زر الاختبارات ، واختيار أيقونة سجل الآن.

يتم التأكد من جميع البيانات التي قمت بتسجيلها صحيحة.

الضغط على أيقونة المتابعة.اختبار

يتم طلب البيانات والمعلومات الإضافية ، ويرجى كتابتها في أماكنها المخصصة لذلك ، مع مراعاة تحري الدقة وأن تكون جميع البيانات صحيحة.

الضغط علي زر التالي الموجود اسفل ، وبهذا يمكنك حجز مقر وموعد الاختبار.

يتم التأكد أن كل البيانات التي تتعلق بالاختبار صحيحة.

الضغط على زر الموافقة على التسجيل.

ستظهر لك صفحة جديدة ، أضغط بها على أيقونة التالي ، يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

يتم اتباع جميع الخطوات التي تتعلق بعملية دفع رسوم الاختبارات المهنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية والتي تتمثل في الآتي :

ضرورة الحصول على المؤهل المناسب وفق الاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة.

استيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية.

توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية “الاختبار التربوي العام والتخصصي”، وتحقيق الدرجة المطلوبة في الاختبارين لكل مستوى.

عند تقديم طلب إصدار رخصة مهنية فيجب ألا يكون قد مر ما يزيد عن 12 شهراً على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث سواء الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي.

يجب تسديد الرسوم المحددة من قبل الجهات المعنية.

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يتم تسجيل طلبات أجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ، إلكترونيًا ضمن الفترات المحددة التي ذكرناها سابقا ، من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب ، من خلال رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

والجدير بالذكر إن مدة سريات الرخصة المهنية خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، أو ترقيتها أو تجديدها ، ويجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها ، كما يتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة يتم تحديدها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية.

ويمكنكم من خلال موقعنا المميز موقع ثقفني ، الاطلاع علي الرخصة المهنية المحدثة للمعلمين وضوابطها.