شروط العمرة الجديدة لمتلقي لقاح كورونا بعد انتشار أوميكرون.. السعودية تحصن شعبها

شروط العمرة الجديدة لمتلقي لقاح كورونا بعد انتشار أوميكرون متحور كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا وانتشر في عددًا من الدول الأفريقية والأجنبية، الأمر الذي جعل المملكة العربية السعودية تضع شروط جديدة للعمرة لتحصين شعبها والمقيمين عليها ومنع دخول الوباء لأراضيها، لذلك قررت وزارة الحج والعمرة السعودية وضع الشروط ومتابعة التسجيل في تطبيق توكلنا لأداء العمرة ومتابعة تحصين المسجلين بأخذ جرعات فيروس كورونا، لذلك نوضح شروط العمرة الجديدة لمتلقي لقاح كورونا وكيفية التقديم لأداء مناسك العمرة.

شروط العمرة الجديدة لمتلقي لقاح كورونا

وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية، شروط العمرة الجديدة لمتلقي لقاح كورونا لحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها على أن تشمل الآتي:

للمعتمرين القادمين من الخارج المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة فإنه يسمح لهم مباشرة مناسك العمرة بشكل مباشر ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

للمعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فإن إجراءات الحجر المؤسسي تطبق لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري “PCR” سلبية ليباشروا مناسك العمرة.

التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة أداء مناسك العمرة.

الشروط الجديدة للعمرة 2022

تعتبر وزارة الحج والعمرة السعودية من أهم الوزارات الخدمية في المملكة، وتعمل على تنظيم زيارة الأماكن المقدسة للقادمين من مختلف الدول، واهتمامها بهم منذ قدومهم حتى عودتهم إلى بلادهم بعد أداء نسكهم سالمين غانمين، ومع انتشار فيروس كورونا في البلاد أصبح عليها دور كبير في متابعة كافة الإجراءات الاحترازية لزوار بلاد الحرمين الشريفين.

التسجيل في تطبيق توكلنا لأداء العمرة

حددت طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا على النحو التالي:

تحميل تطبيق توكلنا

اختيار تسجيل جديد.

إضافة المعلومة المطلوبة.

النقر على إقرار الشروط.

بعد ذلك يصلك رمز التحقق على جوالك المسجل في أبشر لمتابعة التّسجيل.

أضف رمز التحقق في الحقل المخصص له.

حدد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق.

أجب على الأسئلة .

الضغط على أيقونة (تسجيل) للاستفادة من خدمات توكلنا.

رابط تحميل تطبيق توكلنا

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