أول قسط بعد شهرين بدون كفيل أحصل على تمويل فورى بدون شرط اعتماد جهة العمل

أول قسط بعد شهرين بدون كفيل ، تمويل شخصي بمبالغ مالية تلبي احتياجات العملاء بالمملكة العربية السعودية ، بأسهل الشروط وأبسط المتطلبات ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل ، ويعتبر هذا التمويل الشخصي أحد الحلول التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بإمتيازات عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب .

تمويل شخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، تمويل شخصي ميسر بدون كفيل ولا ضمانات ، وبأسهل الشروط والمتطلبات، كما يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، كما يمكن للعميل الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ، والتي تتناسب مع دخله الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة اليسر لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شركة اليسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرض نقدى وفورى لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا المنتج بدون الحاجة إلى رسوم إدارية.

يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل عن طريق دفعات مجدولة وميسرة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 36 شهر.

مبلغ قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن يصل حتي 30 ألف ريال سعودي.

يمكن للعميل سداد أول قسط من الأقساط الشهرية المستحقة بعد شهرين.

لا يشترط أن يكون العميل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ، للاستفادة من هذا العرض التمويلي.

السعوديين والمقيمين أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

المتقاعد أيضاً يمكنه التقدم بطلب التمويل الشخصي.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الاستفادة من التمويل الشخصي.

22 سنة هو الحد الأدنى لعمر العميل عند التقدم بالطلب ، و 60 سنة هو الحد الأقصى للعمر.

يشترط أن يبدأ الراتب الشهري للعميل بقيمة 5000 ريال سعودي ، الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل.

يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك من أجل سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ، من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية سواء السعوديين وأيضاً المقيمين طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل ثم الدخول على طلب تمويل الأفراد ثم بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل كل ذلك من خلال الإنترنت.