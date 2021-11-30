100 ألف بالتقسيط الميسر علي دفعات مجدولة بدون تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت

100 ألف بالتقسيط الميسر علي دفعات مجدولة، أحد الحلول التمويلية الميسرة والمتميزة التي توفرها شركة الأمثل للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا القرض الشخصي بشروط سهلة وبسيطة ، بالإضافة إلى خيارات متنوعة وعديدة لتقسيط مبلغ التمويل ، علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، وتعتبر شركة الأمثل للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من خدمات تمويلية تخدم احتياجات قطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي من شركة الأمثل للتمويل

تقدم شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، قرض شخصي فورى ونقدي بمبالغ مالية كبيرة ، وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما توفر الشركة أيضاً للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي تقدمها شركة الأمثل للتمويل للعملاء عند طلب المنتج.

قرض شركة الأمثل للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر شركة الأمثل للتمويل التمويل الشخصي بمبالغ نقدية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

تمويل نقدى بدون ضامن أو كفيل وذلك بمبالغ مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري .

يتميز هذا المنتج بهامش ربح تنافسي وثابت.

موافقة فورية وسريعة من الشركة علي طلب التمويل الشخصي.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 24 شهر ، وذلك علي دفعات مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

إجراءات سهلة وسريعة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.

وسائل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية