قدم واحصل على قرض عقاري بدون عقار من بنك الراجحي الشروط وطريقة التقديم

قد يضطر البعض الى الإقتراض لظروف طارئة أو لظروف إضطرارية لشراء مسكن لأولاده وأسرته ولا تتوفر معه ما يلزم من نقود وأموال كافية، ونجد بعض المواطنين الراغبين في شراء وحدة سكنية أو تملك عقار أو شراء قطعة أرض ولكن تعوق هذه الراغبة عدم توفر المال اللازم لشراء ما يرغب، ولكن من خلال بنك الراجحي اتاح للراغبين في شراء العقار عدة شروط نوضحها من خلال المقال، ومن خلال موقع ثقفني أكتب مقالي عن كيفية التعرف على شروط عمل قرض عقاري بدون امتلاك عقار، وكذلك شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي، وكيفية احتساب قيمة قرض الراجحي العقاري، وكذلك رابط التقديم للحصول على القرض، حيث يتوفر في المملكة العربية السعودية العديد من البنوك الذي تقدم خدمات استخراج قرض عقاري بدون العقار، كما توفر للعملاء حاسبة القرض العقاري، حتى يتم تحديد التمويل من خلال موقع البنك، ومن أهم هذه البنوك واكثرهم في تقديم التمويلات والقروض اللازمة يقدم بنك الراجحي خدمة الاقتراض العقاري وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على قرض عقاري بدون عقار من بنك الراجحي:

حيث يتم التقدم بالحصول على قرض عقاري بدون عقار لشراء الوحدة السكنية التي تناسب كل عميل وفقا للشروط التالية:

يشترط أن لا يقل سن المقترض عن 25 عام.

أن يكون موظف، ويكون على رأس العمل مدة لا تقل عن 6 اشهر.

الحد الأدنى لطلب القرض هو خمسة آلاف ريال.

يتم استقطاع نسبة من راتب المقترض، إضافة إلى عدد من الالتزامات الأخرى، والتي تحدد وفقاً للراتب المقترض والجهة الممولة.

شروط الحصول على القرض العقاري من بنك الراجحي:

يحب أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

أن لا يقل سن المقترض عن 18 عام.

أن يكون الراتب الشهري 3500 ريال بحد أدنى.

أن تكون جهة العمل معتمدة في مصرف الراجحي، أو يكون على رأس العمل الحالي لمدة لا تقل عن 6 اشهر.

كيفية حساب التمويل العقاري في بنك الراجحي:

حيث يمكن احتساب قيمة القرض بسهولة من خلال حاسبة التمويل التي توفرها البنوك والشركات الممولة، ويتم حساب قيمة التمويل من خلال الخطوات التالية:

يتم الحصول على قيمة تساوي 58 ضعف الراتب، في حالة السداد على 20 عاما.

يتم الحصول على مبلغ يساوى 82 ضعف الراتب، وذلك في حالة السداد على فترة تصل إلى 30 عام.

يتم تثبيت تلك النسبة في أول 5 سنوات.

رابط التقديم للحصول على قرض تمويل وشراء عقار من بنك الراجحي: