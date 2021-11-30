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عمر شويل - جدة sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان الاجتماعي ١٤٤٣ والتي نقوم بعرض طريقة التسجيل الإلكتروني الجديدة والتي انطلقت في 20 نوفمبر 2021 باستدعاء جميع مستفيدي الضمان تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التسجيلات الجديدة أو تحديث البيانات القديمة، بالدخول واستعمال الرابط الجديد للضمان في الوزارة والذي بدا العمل به مع الرابط القديم ويستمر في استقبال التسجيلات الجديدة وتحديث البيانات القديمة للمستفيدين من جميع الفئات حتى 23 مايو 2022، كما أعلن موقع الوزارة على تويتر الآلية الخاصة بالتعامل مع تسجيلات وطلب الحصول على رواتب الضمان الجديدة وكيفية التعامل معها من حيث موعد الرد على الأهلية ومواعيد تقديم الاعتراضات أيضا.

تسجيل جديد sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان الاجتماعي ١٤٤٣ كيفية حساب الحد المانع

عدد أفراد الاسرة قيمة الاستحقاق النقدي في الشهر الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن خطوات التسجيل في الرابط الجديد والذي كان إطلاقه بقرار سامي من جلالة خادم الحرمين الشريفين والتي يهدف إلى تطوير منظومة الدعم والضمان لجميع المستفيدين في المملكة، كما يستقبل الرابط الجديد فئات جديدة لم يتم تسجيلها من قبل من تلك المنظومة ليشمل أعداد أكبر من المستفيدين والذين يستحقوا للدعم وفق القوانين والنظم الجديدة التي قامت الوزارة بتحديدها وتطبيقها على الجميع.

تحديث الضمان الاجتماعي

تحتاج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كل عام تحديث بيانات الضمان والذي يكون بهدف الحصول على المعلومات الحديثة والبيانات الأصح عن المستفيدين من حيث ضمان الأهلية والاستحقاق وضمان الاستمرار في الحصول على الرواتب وتحديث البيانات التي يمكن من خلالها أن تتواصل الوزارة مع المستفيدين من خلالها، مثل عنوان المسكن والهاتف النقال، ويضمن تحديث البيانات عدم التلاعب بالدعم ووصوله بشكل أساسي إلى المستحقين من المحتاجين والفقراء وكذلك أصحاب الرواتب القليلة والمطلقات والمهجورات وأيضا فئة التأهيل الشامل، والتي تقوم بتحديث البيانات الصحية أيضا من مؤسسات صحية معتمدة.

أهداف النظام الاجتماعي المطور

دعم الأسر الفقيرة والاشد احتياجا بمنظومة جديدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

تم وضع الشروط الجديدة للتسجيل لضمان منظومة عادلة وتقديم التأهيل والتدريب للمستفيدين من الخدمات.

يهدف البرنامج أيضا في رؤية 2030 الجديدة الوصول للشعار الآتي: “مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح”.

شروط التسجيلات الجديدة بالضمان المطور الجديد

كان للحصول على مبالغ الضمان عدد من الشروط القديمة والتي كانت أساسا وركيزة للحصول على الدعم منذ إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبرنامج الضمان بالمملكة، حيث كان أساس الحصول عليه أن يكون من الجنسية السعودية وأن يكون الدخل الشهري أقل من الحد الأدنى لمعلن للدخل، كما كان يجب ألا يون معتاد السفر خارج المملكة وليس له أملاك عقارية أو حيازات زراعية، كما كان يجب عليه عدم الحصل على دعم آخر من مؤسسة اجتماعية أخرى وألا يكون من قاطني دور الرعاية أو السجون، بينما تم وضع عدد من المعايير الجديدة والتي كانت:

تسجيل جميع دخل الاسرة (راتب الزوجة – أحد العاملين في داخل الاسرة المستفيدة من راتب رب الاسرة – تسجيل الرواتب التي يحصل عليها من اي جهات اجتماعية أخرى مثل حساب المواطن).

اعتبار المطلقة التي تعيش ضمن نطاق الاسرة ضمن المستفيدين فيها ولا يتم صرف راتب خاص بها.

كما يتم اعتبار عدد الزيجات بالأسرة الواحدة كعدة اسر وتستحق كل أسرة فيهم للراتب.

تسجيل العاطلين يكون بالتوازي مع البحث عن فرص العمل والتدريب والتأهيل من خلال مؤسسات المملكة المختلفة، ويعتبر من يتقاعس عن البحث عن فرص العمل أو يتقاعس عن قبول فرص وظيفية حائته محروما من راتب الضمان.

يكون المستفيد القديم الذي لم يقم بتحديث بياناته محروما من الراتب حتى يقوم بتحديث كافة البيانات ويتم التأكد من صحتها من قاعدة البيانات الرئيسية في وزارة الداخلية.

خطوات التسجيل في منصة الضمان الجديدة sbis.hrsd.gov.sa

أعلن الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر ألية التسجيل في المنصة الجديدة:

«آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور»، والتي جاءت كالآتي: الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

التسجيل في المنصة.

الدخول على الملف الموحد.

تعبئة المعلومات المطلوبة.

الموافقة على الإقرار والتقديم.

متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات.

ألية احتساب الأهلية للتسجيلات الجديدة sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان الاجتماعي ١٤٤٣

يتم استقبال التسجيلات الجديدة على رابط الوزارة الجديد حصرا على ان يتم دراستها بشكل منفصل عن التسجيلات الأخرى، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرد على نتائج الأهلية في ديسمبر 2021 ويتم صرف الرواتب للمقبولين ابتداء من شهر يناير 2022، ويكون الرابط المطور مكان تسجيل الاعتراضات لمن لم يتم قبول الأهلية لهم على أن يتم الرد على الاعتراضات خلال شهرين.