50,000 ريال التمويل الميسر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بالتقسيط 24 شهر

التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط لمدة 24 شهر أصبح من السهل الحصول عليه من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث يبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال بشرط توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل عن طريق الشركة ويتم التقديم عبر الأونلاين بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بعد توفير أقل راتب شهري للمتقاعد والموظف ويسمح أن يكون المتقدم سعودي ويعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو خاص للحصول على طلب التمويل الميسر بدون موافقة الكفيل غارم وبلا الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل التابع إلى بنك الراجحي السعودي بالسعودية لهذا العام الحالي.

أهم شروط الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

كذلك أي تمويل في المملكة العربية السعودية يحتاج توفير الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ريال سعودي بموافقة الشركة بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل الراتب لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل الميسر النقدي توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 1900 ريال كذلك 2000 ريال للموظفين السعوديين فقط لا غير.

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه ويصل إلى 60 سنه لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

لابد من توفير فترة عمل سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد من توفير تقرير سمه يوضح الموقف المالي ويجب عدم التعثر لدى التقرير المطلوب.

إيضًا لابد من فتح حساب بنكي يعرف بأسم بنك الراجحي السعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر في السعودية.

مميزات تمويلية معلن عنها لدى شركة إمكان للتمويل