رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

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عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث تم فتح باب التسجيل في اختبار الرخصية المهنية للمعلمين في الاختبار التخصصي، ويستهدف اختبار الرخصة المهنية للمعلمين كل الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص.

موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد فتحت باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الاثنين 24/4/1443 وذلك من اجل الترقي والحصول على الرخصة المهنية.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

بعدة خطوات سهلة يمكن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

الدخول لنظام الرخص المهنية من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب .

. اختيار التبويب – أسفل الصفحة ثم الضغط على أيقونة اختبار التخصص.

الانتقال بشكل ألي لنظام التسجيل في الاختبارات لاستكمال عملية التسجيل وذلك باختيار المدينة والمقر والتاريخ.

التوجه لمقر الاختبار في الزمان والمكان المحددين.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يبدأ التسجيل الاثنين الموافق 29/11/2021، وسيتم إتاحة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين للجميع باستثناء من اجتاز التخصص السابق والذي تم عقده في مايو 2021.

هذا وسيتم إتاحة التسجيل لمن اجتاز الاختبار التخصصي السابق في 12/12/2021، هذا ويجب اتخاذ كافة التدابير الصحية وارتتداء الكمامة وتحميل تطبيق توكلنا عند القدوم إلى مقر الاختبار، كما يجب أن يكون الوضع الصحي في تطبيق توكلنا محصن وأنه أكمل جرعات لقاح كورونا.

طريقة معرفة التخصص في اختبار الرخصة المهنية

الدخول على وزارة التعليم السعودية

اختيار مجلد صلاحية البيانات

الدخول على الملف الشخصي

تظهر صفحة بيانات الوظف وتجد مسمى التخصص من اختبار الرخصة المهنية من نظام نور، في حال وجدت خطأ متعلق بالتخصص في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، يمكن التعديل من خلال 19996.

يذكر أن هناك اختبارات متخصصة للمعلمين في كافة التخصصات والتي من المنتظر ان يشملها اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في اللغة العربية والإنجليزية وغيرها من التخصصات.

يجب تعبئة البيانات الخاصة بالمعلم بشكل صحيح ويتم بعدها تحديد موعد الاختبار له والمكان الخاص بالاختبار من أجل إنجاز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في كافة التخصصات، يذكر أن وزارة التعليم السعودية قد قامت باعتماد عددا من الاختبارات والتي من الممكن أن يقوم المعلم بالتدريب عليها بشكل مستمر وتشمل الأمور اللغوية واللغة الإنجليزية وغيرها من مواد الكفاية وهو الأمر الذي يتطلب تدريبا بشكل كبير من جانب المعلمين والمعلمات من أجل تحقيق الدرجات الكاملة في كل التخصصات والحصول على الرخصة المهنية في النهاية.