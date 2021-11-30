نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة علي أنه نظام شامل لجميع الفئات الغير مدعومة من قبل النظام القديم بشكل شمولي ، فهو يستهدف كافة الأفراد والأسر بهيكلتها المختلفة ، ويدعم الأفراد والأسر الأشد احتياجاً ، ويقوم علي تزويد هؤلاء بدعم مادي مناسب ، يمكن المستحقين من فرصة تحسن أوضاعهم المعيشية ، والوصل بهم إلي وضع الاستقلال المالي ، والتحول بهذه الفئات من حال الاحتياج لوضع الإنتاج عن طريق تأهيل وتدريب كوادر منهم ، وتقديم خدمات متنوعة مثل البحث عن فرص عمل لهم ، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “ وبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف والعديد من برامج الصندوق ، بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم : الأهداف المنشودة من النظام الجديد ، وكذلك نتعرف علي موارد النظام ، والاشتراطات اللازمة لاستحقاق الدعم تحت مظلة النظام الجديد ، كما نتعرف علي حالات وقف صرف المعاش ، وآلية الاحتساب والعديد من المعلومات حوله.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة

يهدف النظام الجديد من هيئة التأمينات الاجتماعية إلي الآتي :

الوصول بمستحقي الدعم إلي مرحلة الاستقلال المالي والتحول من الاعتمادية إلي الإنتاجية عن طريق التدريب والتأهيل للعمل المناسب. إتاحة الحد الأدنى من جميع الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة للدعم. توكيد آليات ثابته لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، حتي في ظروف الأزمات والكوارث. خلق تدابير ووسائل مختلفة تضمن معالجة الحالات المختلفة للاحتياج المالي لدي الأسر.

الموارد المالية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد

يرتكز نظام الضمان المطور علي موارد دخل أساسية لتوفير الدعم للمستفيدين تتمثل في الآتي :

أموال الزكاة التي تجبيها الدولة من الأفراد والهيئات. الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. ما يقدمه المتبرعين والمزكين من هبات وعائدات ، وكذلك عوائد الأوقاف التابعة للنظام.

ويتم تطبيق الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً.

شروط استحقاق الدعم بنظام الضمان المطور بالمملكة

يشترط لمستحقي الدعم بالنظام الجديد تحقيق الضوابط التالية :

أن يكون المستحق سعودياً مقيماً بصورة دائمة بالمملكة ، مع استثناء الفئات التالية من شرط الجنسية : غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة ، والمطلقة غير السعوديات ولكن لهن أبناء سعوديين. بنات وأبناء المطلقة والأرملة السعوديات لأزواج غير سعوديين.

أصحاب الهمم أو الإعاقة ، والأيتام و الأرامل أمهات الأيتام ممن لديهم بطاقات تنقل.

ألا يزيد دخل الأسرة المستحقة عن 1100 ريال ، ولا يزيد دخل الفرد المستقل المستحق عن 550 ريال.

استيفاء متطلبات الوزارة بخصوص تقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة المستحقة للدعم.

وأن لا يكون أحد مقيمي دور أو مراكز الإيواء التابعة للدولة.

عدم وجود مليكه أو حيازة لأصول مرتفعة القيمة.

إن كان أحد أفراد الأسرة يقيم بمدينة أخري بغرض الدراسة فلا يؤثر ذلك علي الاستحقاق.

وإن كان لمستحق أكثر من أسرة فيحتسب كل استحقاق علي حده لكل أسرة مستقلة.

والفيديو التالي يشرح معايير استحقاق معاش الضمان الجديد :

ما هي حالات أيقاف معاش الضمان ؟

يعتبر الشخص أو الأسرة غير مستحق لمعاش الضمان ويتم إيقافه في حالة :

غياب أحد شروط الاستحقاق السالف ذكرها بالفقرة السابقة.

حال ثبت عدم صحة أحد أو كل البيانات المقدمة للوزارة عن المستحقين.

تأخير تحديث البيانات الشخصية أكثر من 30 يوم من تاريخ طلب الوزارة التحديث.

عدم الالتزام بخطة التأهيل للمستحق القابل للتأهيل.

تكاسل المستحق القادر علي العمل عن البحث أو التقديم علي وظائف بالمنصات المعتمدة لدي الوزارة ، أو عدم قبوله لعروض عمل أو تدريب مناسبه وثبت أي من ذلك في حقه.

الإقامة الكاملة للمستحق بإحدى المراكز الإيوائية أو العلاجية.

إن تنازل المستحق عن المعاش.

في حال وفاة المستحق.

والنظام نتاج تحديث وتطوير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

آلية احتساب معاش الضمان

يتم احتساب معاش الضمان بالطريقة التالية :

أولاً يتم تجميع الدخل الشهري المكتسب من دعم الحكومة لكافة أفراد الأسرة. ثم تخصم منه نسبة 50 بالمائة ، ويجمع الباقي علي مجموع الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة لجميع أفراد الأسرة. ويستثني من هذا الدعم الخاص بالبرامج المساندة ودعم ذوي الإعاقة. بعد ذلك تتم مقارنة الإجمالي بالحد الأدنى للمعاش بحيث : دخل عائل الأسرة 1100 ريال و دخل أي فرد غير العائل 550 ريال ” شهرياً.

وتم مؤخراً بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442 هـ ، وأتيح التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق صفحة الموقع الرسمي لوزارة البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

ضوابط صرف المعاش

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط صرف المستحقات كالآتي :

تقوم الوزارة بإبلاغ صاحب طلب المعاش في غضون 20 يوم من تقديم الطلب بالقبول أو الرفض مع توضيح السبب.

يتم صرف المعاش للمستحقين اعتباراً من الشهر التالي لصدور قرار استحقاق طلبهم.

في حال صدور حكم قضائي بعدم أهلية العائل ، يحق للأسرة اختيار من تجد فيه الأهلية ليمثل العائل لدي الوزارة.

يجب علي صاحب الطلب أو المستحق تبليغ الوزارة في حال تغير أوضاع أي منهم بما يؤثر علي استحقاق المعاش ، خلال 15 يوم من تاريخ التغير.

ويصرف معاش الضمان للمستحقين في أيام 24 ، 25 ، 26 من كل شهر ميلادي.