نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا كورولا 2022 الفئة الأعلى بـ533 ريال شهريًا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرغم من أن الطرز الأولية من تويوتا كورولا جاءت في الغالب بنظام الدفع الخلفي ، كانت الطرز اللاحقة ومن بينها كورولا 2022 تعمل بالدفع الأمامي كما تم إنتاج إصدارات تعمل بنظام الدفع الرباعي ، وعلى مدى سنوات كانت المنافسة شرسة بين كل من كورولا من جهة ونيسان صني من جهة أخرى ، وفي وقت لاحق اشتدت المنافسة مع هوندا سيفيك و ميتسوبيشي لانسر باعتبارها سيارات يابانية المنشأة ذات حجم صغير.

مواصفات تويوتا كورولا 2022 الفئة الأعلى

تأتي الفئة الأعلى بحسب سعة المحرك من كورولا 2022 باسم كورولا GLI MR وهي أعلى من تويوتا كورولا GLI الهايبرد حيث تأتي مع محرك بنزين ذو 4 اسطوانات و16 صمامًا بسعة 2.0 لتر وبقوة حصانية تصل إلى 168 حصانًا عند 6600 لفة في الدقيقة وهو محرك أقوى من محرك النسخة الهجين الذي يأتي بقدرة 121 حصانًا.

كما تأتي كورولا 2022 مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات في حين يصل عزم الدوران الأقصى إلى 200 نيوتن في المتر وتتميز هذه السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث يصل معدل استهلاك الوقود في كورولا 2022 إلى 20 كلم لكل لتر تقريبًا.

سعر 2022 Toyota Corolla

الفئة التي نتحدث عنها اليوم وهي كورولا GLI MR يصل سعرها في السعودية لدى وكيل تويوتا شركة عبداللطيف جميل إلى 95 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وهذا سعر الوكيل للبيع النقدي .

سعر كورولا 2022 في السعودية تقسيط

بحسب عروض التقسيط المتاحة يختلف سعر كورولا 2022 تقسيط في السعودية وكذلك بحسب الدفعة الأخيرة والدفعة المقدمة والقسط الشهري والقدرة المالية للعميل ومدى وجود التزامات أخرى عليه مثل القرض السكني أو أقساط سيارات أخرى سواء جديدة أو مستعملة.