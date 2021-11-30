نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا كورولا 2022 الفئة الأعلى بـ533 ريال شهريًا في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالرغم من أن الطرز الأولية من تويوتا كورولا جاءت في الغالب بنظام الدفع الخلفي ، كانت الطرز اللاحقة ومن بينها كورولا 2022 تعمل بالدفع الأمامي كما تم إنتاج إصدارات تعمل بنظام الدفع الرباعي ، وعلى مدى سنوات كانت المنافسة شرسة بين كل من كورولا من جهة ونيسان صني من جهة أخرى ، وفي وقت لاحق اشتدت المنافسة مع هوندا سيفيك و ميتسوبيشي لانسر باعتبارها سيارات يابانية المنشأة ذات حجم صغير.
مواصفات تويوتا كورولا 2022 الفئة الأعلى
تأتي الفئة الأعلى بحسب سعة المحرك من كورولا 2022 باسم كورولا GLI MR وهي أعلى من تويوتا كورولا GLI الهايبرد حيث تأتي مع محرك بنزين ذو 4 اسطوانات و16 صمامًا بسعة 2.0 لتر وبقوة حصانية تصل إلى 168 حصانًا عند 6600 لفة في الدقيقة وهو محرك أقوى من محرك النسخة الهجين الذي يأتي بقدرة 121 حصانًا.
كما تأتي كورولا 2022 مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات في حين يصل عزم الدوران الأقصى إلى 200 نيوتن في المتر وتتميز هذه السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث يصل معدل استهلاك الوقود في كورولا 2022 إلى 20 كلم لكل لتر تقريبًا.
سعر 2022 Toyota Corolla
الفئة التي نتحدث عنها اليوم وهي كورولا GLI MR يصل سعرها في السعودية لدى وكيل تويوتا شركة عبداللطيف جميل إلى 95 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وهذا سعر الوكيل للبيع النقدي .
سعر كورولا 2022 في السعودية تقسيط
بحسب عروض التقسيط المتاحة يختلف سعر كورولا 2022 تقسيط في السعودية وكذلك بحسب الدفعة الأخيرة والدفعة المقدمة والقسط الشهري والقدرة المالية للعميل ومدى وجود التزامات أخرى عليه مثل القرض السكني أو أقساط سيارات أخرى سواء جديدة أو مستعملة.
- في حالة التقسيط بدون مقدم سيتم خصم 42 ألف ريال كدفعة أخيرة ويتبقى من السعر 53 ألف ريال توزع بالتساوي على 60 قسط بواقع 833 ريال كل شهر.
- بينما في حالة سداد دفعة مقدمة في حدود 20% أي ما يعادل 21 ألف ريال إضافة إلى 42 ألف ريال دفعة تملك يتبقى 32 ألف ريال يتم توزيعها على 60 شهرًا بقسط يصل إلى 533 ريال في الشهر.
- كذلك يمكن التعديل في عروض تقسيط السيارات سواء فيما يتعلق بالدفعة المقدمة أو الدفعة الأخيرة أو قيمة القسط الشهري وينصح بوجه عام بعدد من النصائح عند التقسيط أولها واهمها سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة نقدًا وعدم تحميلها على الأقساط، أيضا يجب سداد أية مصاريف إدارية وأي رسوم من أجل عملية التسجيل.
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