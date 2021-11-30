نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443 قامت وزارة الداخلية السُّعُودية ووزارة النقل بتوفير خِدْمَات مرورية متعددة للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية ومن ضمن هذه الخِدْمَات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهٌوية الوطنية وفي حالة عدم الرغبة في الاستعلام الإلكتروني فيمكن أن يتم الاستعلام بواسطة ارقام تم توفيرها من قبل وزارة الداخلية يمكن التواصل من خلالها مع فريق من الدعم لتسهيل الأمر على المواطنين وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه خلال مقالنا هذا بثقفني.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443

من الممكن أن يقوم المواطن في المملكة العربية السعودية بـ الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال بواسطة أرقام تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية السعودية لمن لا يرغب في الاستعلام الإلكتروني وهذه الأرقام تكون كالآتي:

أولا تم عمل الخط الساخن على رقم 989 وبعد الاتصال سوف تبدأ الخطوات الآتية: الضغط على رقم 1. بعدها يتم النقر على الرقم 1. ثم يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستعلام. وبعد تدوين السجل المدني يتم النقر على زر #. وأخيراً وبعد الإنتهاء من الخطوات السابقة سوف يتم ارسال رسالة نصية خلال الجوال تحتوي على جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمخالفات المرورية وأيضاً الغرامة التي يجب أن يتم تسديدها.

كما تم تخصيص رقم للاستعلام المباشر وهو (1292888).

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة 1443

من الممكن أن يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة النقل السعودي وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج أولا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـِ وزارة النقل السعودية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات الاستعلامية من ضمن خدمات الوزارة الموجودة.

سوف تظهر بعد ذلك مجموعة من الخدمات يتم من خلالها الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات.

يتم الانتقال إلى صفحة جديدة يتم من خلالها النقر على أيقونة طلب الخدمة.

ثم بعد ذلك يتم إختيار الاستعلام من خلال رقم المخالفة.

ثم يتم تدوين رقم المخالفة وبعدها يتم وضع علامة أمام مربع التأكد ثم النقر على زر استعلام.

وأخيراً سوف تظهر صفحه جديده تحتوي كافة البيانات المطلوبة عن المخالفة.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية أبشر

يستطيع من له مخالفة أن يقوم بتقديم طلب اعتراض عن المخالفة المرورية وذلك بواسطة منصة أبشر الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية السعودية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

أولا لا بد من أن يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa

ثم بعد ذلك من خلال رابط خدماتي يتم النقر على زر نختار المرور.

وبعدها يتم الضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.

شروط تقديم اعتراض المخالفات المرورية

تم وضع بعض الشروط من قبل وزارة الداخلية السعودية حتى يتم التقديم على الاعتراض على المخالفات المرورية وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يشترط أنه لا يتم التقديم على الاعتراض أكثر من مرة.

لا تستطيع المواطن التقديم على المخالفات المرورية قبل أن يتم تفعيل الخدمات الإلكترونية.

كما أنه لا يمكن أن يتم تقديم الإعتراض على المخالفات المنتهية التي تم تسديدها.

يجب أن يتم التقديم على المخالفة في مدة لا تتعدى الثلاثون يوماً من تاريخ تسجيل هذه المخالفة.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على رقم الاسعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443 كما تعرفنا على الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وقدمنا لكم طريقة تقديم الاعتراض على المخالفات بواسطة منصة أبشر الإلكترونية والشروط التي يجب أن تكون متوفرة حتى يتم تقديم هذا الاعتراض.