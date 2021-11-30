نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة احتساب الضمان بالشروط والأطراف المستثناه منه بداية من ديسمبر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المواضيع الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الإجتماعي الجديد هي طريقة إحتساب الضمان الاجتماعي الجديد، وما طرأ عليه من شروط جديدة، والأطراف المستحقة له، كما يعد رابط تحديث الضمان الاجتماعي الجديد هو الأهم ضمن هذه البحوث الإلكترونية من قبل سكان المملكة العربية السعودية من أصحاب المعاشات وزويهم، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال موقعها الرسمي كيفية إحتساب المبلغ السنوي في النظام الجديد للضمان الإجتماعي، والذي سوف نعرض كل ما يخصه فيما يلي، كما تزايد البحث أيضاً من قبل المنضمين حديثاُ لهذا النظام، والذي أسسته الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لضمان دخل شهري للأسر المستحقة، وللمتقاعدين عن العمل من كبار السن لضمان حياه كريمة لهم بعد انتهاء مدة عملهم، وتلبية طلباتهم الأساسية من مأكل، ومسكن، وغيرهم من ضروريات الحياه.

ما هو الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هو نظام إجتماعي وفرته الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكل فرد أو أسرة مستحقة لدعم مادي شهري لتلبية إحتياجاتهم، بشرط أن تتوفر بهم الشروط المطلوبة، ويتم التعامل فيه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

تجديد الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية نوفمبر 1443 هـ

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعية عن ضرورة تحديث بيانات المواطنين المستحقين للضمان الإجتماعي الشهري بداية من نوفمبر 2021 م، على أن تتم مراجعة بيانات المتقدمين والأوراق الخاصة بهم خلال نوفمبر، وإيداع الدفعة الشهرية الجديدة بداية من أول ديسمبر 2021، وحتى العاشر منه في الحسابات البنكية الخاصة للمعاش الخاصة بالمتقدمين الذين تم مراجعة بيناتهم المستحدثة.

كيفية احتساب نظام الضمان الاجتماعي المطور

لإحتساب الضمان الإجتماعي الجديد يجب حصر الدخل الشهري المكتسب لجميع أفراد الأسرة، ثم اقتتاع نصفه، وإضافة كل الدخل الغير مكتسب للأسرة نفسها، والذي يأتي من الماعونات الحكومية وغيرها، وذلك يتم بإستثناء ذوي الإعاقات وغيرهم مما يأتي من برامج الدعم التابعة للنظام التأميني الجديد، وبعد ذلك يتم النظر لمبلغ الدخل وبحسب عدد أفراد الأسرة يتم إحتساب المبلغ الشهري الجديد المستحق لكل فرد أو أسرة، وهو 1100 ريال للأسرة، و550 ريال للصاحب المعاش، كما للجميع أحقية الطعن في المبالغ الجديدة المستحقة خلال شهر من إبلاغ الفرد بالنظام الجديد.

شروط التقديم على النظام الإجتماعي الحديث

أن يكون المتقدم للطلب حديثاً أو للتحديث بيانات موجودة بالفعل (والتي يجب أن تكون أوراق حديثة سارية التاريخ) أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات كاملة ومستوفاه الشروط من خلال المنصة التابعة لموقع وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية.

خطوات ورابط تجديد الضمان الاجتماعي الحديث