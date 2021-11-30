- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج الأهلية الدفعة 49 حساب المواطن ca.gov.sa بالمملكة 1443هـ في المقال التالي
إعلان نتائج الأهلية الدفعة 49 لشهر ديسمبر من حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية منذ قليل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر، اليوم الثلاثاء 30 من شهر ديسمبر 2021م، الموافق 25 ربيع الآخر 1443هـ، لمكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق للدعم، وأوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة 49 وشروط الأهلية، والذي سيتم صرفه لمستحقيه يوم الخميس 9 ديسمبر 2021م، الموافق 5 جمادى الأولى 1443هـ، والجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، تقدر بحوالي 105 مليار ريال سعودي، كما تم صرف تعويضات لمستحقي الدفعات السابقة قدرت 877 مليون ريال سعودي حتى الآن.
إعلان نتائج الأهلية الدفعة 49
إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن بالمملكة، يخضع لضوابط من شروط وأهلية استحقاق، تم النص عليها للمستفيدين، فالبرنامج عبارة عن دعم مالي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين، الذين تنطبق عليهم أهلية وشروط استحقاق الدعم، بهدف توفير حياة كريمة لهم، من مسكن مناسب ومبلغ مالي يساعدهم على مواجهة الأوضاع، أثناء القيام بالإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة على قدم وساق لتحقيقها على أرض الواقع.
أبرز شروط وأهلية الاستحقاق لصرف دعم حساب مواطن بالمملكة
وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية، وفق مستجدات 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي:
- شرط أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية.
- استحقاق الدعم للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.
- كذلك الدعم للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.
- استحقاق الدعم للمواطن السعودي من ذوي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل.
- كما يجب أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم.
- وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد.
- ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.
- أيضًا ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما.
- في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.
خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 49 برقم الهوية لشهر ديسمبر2021م
وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات، برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:
- أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.
- كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.
- ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.
- في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 49 لحساب المواطن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان نتائج الأهلية الدفعة 49 حساب المواطن ca.gov.sa بالمملكة 1443هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.