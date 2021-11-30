الضمان الاجتماعي المطور.. آلية وخطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية لتتمكن من الحصول على المعاش

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول، تستمر عمليات البحث بشكل مكثف لمعرفة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يسارع الكثير من المواطنين للتسجيل في منصة الضمان الجديدة من أجل الاستفادة من راتب الضمان الشهري، ونتعرف معكم على آلية وخطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لكي تتمكن من الحصول على الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما نستعرض جميع شروط الضمان الاجتماعي المطور المتعلقة بالأهلية والاستحقاق للعاطلين عن العمل والموظفين بالإضافة إلى المرأة المطلقة، وذلك وفقا لآخر التحديثات المعلنة من قبل الوزارة، وننتقل الآن للتعرف على التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

تسائل العديد من المواطنين عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن آلية التسجيل تكون بشكل إلكتروني عن طريق رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وقالت الوزارة بأنها قد بدأت فعليا في استقبال الطلبات الجديد منذ أن تم الإعلان عن تفعيل رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور يوم السبت الماضي 20 نوفمبر 2021، وقالت بأن الطلبات الغير مكتملة لن ينظر فيها، كما أكدت على أنها ستقوم بإستثناء الطلب التي لا تتوافق مع الشروط الجديدة التي أعلنت عنها، وتهدف الوزارة إلى أن يصل الدعم المالي وأموال الزكاة إلى الأسر الأشد احتياجا في كافة أنحاء المملكة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نقدم لكم خطوات التسجيل الضمان الاجتماعي المطور خطوة بخطوة، وفقا للخطوات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكي تتمكن من التسجيل بطريقة صحيحة يجب عليك اتباع الخطوات التي نستعرضها لكم، كما يجب التأكد من جميع البيانات التي تقوم بإدخالها، وذلك حتى لا يتم استثناء الطلب الخاص بك، وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة التابعة للوزارة ستقوم بمراجعة الطلبات الجديدة خلال شهر ديسمبر، فيما ستكون عملية صرف الدعم خلال شهر يناير من العام الجديد.

الخطوة الأولى، يجب عليك الدخول إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهو الضمان الاجتماعي المطور. الخطوة الثانية، تقوم بالنقر على كلمة التسجيل في المنصة. الخطوة الثالثة، قم بالدخول إلى الملف الموحد. الخطوة الرابعة، كتابة المعلومات الخاصك بك حسب المطلوب. الخطوة الخامسة، يجب الموافقة على الإقرار والتقديم. الخطوة الأخير قم بمتابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات.

الضمان الاجتماعي المطور الشروط

يجب على المرأة المطلقة أن تكون حاملة للجنسية السعودية.

يشترط على المرأة أن تقيم بشكل دائم في المملكة.

يشترط عدم امتلاك المرأة لأي مصدر دخل.

يجب امتلاك حساب بنكي لتحويل المعاش في حالة القبول.

يشترط على المتقدمة أن يكون طليقها سعودي.

يشترط عدم عمل المرأة في أي جهة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية على أن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم أيضا في المملكة بشكل دائم، فيما قالت بأن هناك فئات يتم استثناؤها من شرط الجنسية، وهي زوجة السعودي والمطلة من الذين لديهم أبناء بشرط الإقامة الدائمة وتوفر إقامة سارية، أيضا يستثني من شرط الجنسية أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج أجنبي، ويجب أيضا عليهم الإقامة الدائمة وتوفر إقامة سارية بالإضافة غلى إثبات الزواج بمستند رسمي، المعاقين والأيتام والأرامل بشرط نوفر بطاقة تنقل سارية.