نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط الاستحقاق عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقب تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكه العربيه السعودية بدأت عمليات البحث عبر محرك جوجل مؤخراً لمعرفة شروط الاستحقاق وطريقة التقديم للحصول على الدعم، حيث تسعى دائماً منصة الحماية الاجتماعية والضمان في توفير أفضل الطرق لتسهيل التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي نوضحها إليكم في هذا التقرير.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويتم تقديم الدعم المالي إلي المستحقين في نظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك إلى الأشخاص والاسر الأشد احتياجا بالمملكة السعودية، وذلك من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للحياة الكريمة التي تسعى إليها جميع الجهات المختصة في المملكة من أجل المواطنين، وتحسين حالتهم المادية المتأثرة بسبب جائحة كورونا، وتحقيق الاستقلال المادي من جميع النواحي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وصندوق التنمية الموارد البشرية، ومعالجة التأثير السلبي المادي بسبب الأزمات والكوارث.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور لمواطني المملكة العربية السعودية، وهي كما يلي.

ان يكون المستحق سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك المرأة الغير سعودية والمتزوجة أجنبي، والأرامل والمطلقات الغير سعوديين ولهم أبناء سعودين.

ان يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة حوالي 1100 ريال سعودي و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

إلا يكون المستحق يعيش في إحدى دار الايواء الموجودة في الدولة

إلا يكون ممتلكا لاصول ذات قيمة عالية.

ان يلتزم المستفيد بالشروط المتعلقه بالضمان الاجتماعي الخاصه بالتقديم خدمات الصحة والتعليم.

خطوات تسجيل منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

وعبر الحساب الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي المطور قد تم الاعلان عن الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في دعم الضمان والحماية الاجتماعية في النظام، وهي كما يلي في الخطوات الآتية.