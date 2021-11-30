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عمر شويل - جدة رابط منصة الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية شروط التمويل وطريقة طلب التمويل. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك فإن بنك التسليف من أكثر بنوك المملكة تقديماً للمساعدات والخدمات المختلفة للمواطنين بجميع صورها. حيث إنه يقدم أنواع عديدة ومختلفة من التمويل كما إنه يقدم قروض كثيرة وبتسهيلات كبيرة جدا وكذلك بقيمة قسط بسيطة. يقوم بنك التسليف بهذه الخدمات من أجل تقديم المساعدة للمواطنين بالمملكة لتوفير الاحتياجات المادية الأساسية. ومن بين هذه الخدمات هناك أيضاً تمويل الأسر المنتجة والذي يعتبر نوع جديد من التمويل يقدمه بنك التنمية. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز مساعدة الأسر المنتجة داخل الاقتصاد السعودي الوطني. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على التمويل والشروط المطلوبة أيضاً.كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض الزواج بنك التنمية الشروط الجديدة وطريقة الاستعلام عن قبول القرض من البنك

رابط منصة الأسر المنتجة

يقدم بنك التنمية تمويل الأسر المنتجة بهدف زيادة الكفاءة لديهم وكذلك زيادة الانتاج وأيضا دعم مهاراتهم وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد السعودي. فمن الجدير بالذكر أن بنك التنمية لديه مجموعة من الاستراجيات والتي من بينها المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 .ولذلك يسعي البنك لزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق تقديم لهم مختلف الخدمات والمساعدات التي يحتاجوا إليها. كما أن يقدم الينك من خلال التمويل مبلغ يصل إلي 50 ألف ريال سعودي بهامش ربح بسيط وبطرق تمويلية بسيطة. ويمكن لأي مواطن معرفة أكثر عن التمويل وكذلك الاستفادة من برامجه عن طريق الدخول على الموقع الخاص بمنصة الأسر المنتجة .

الشروط المطلوبة للتقديم على التمويل

كما أنه هناك مجموعة من الشروط قام بتحديدها بنك التنمية يجب توافرها في من لديه الرغبة للحصول على التمويل. ويمكننا ذكر الشروط المطلوبة للحصول على التمويل من قبل البنك كما يلي:

يجب أن يكون الراغب في التقديم سعودي الجنسية كما يجب أن يتم إصدار الشهادة الخاصة بالأسر المنتجة وكذلك تحديد نوع النشاط للمشروع أن يكون عمر المتقدم عند التقديم للطلب أكبر من 18 عام وكذلك أقل من 65 عام يجب عدم تخطي دخل المتقدم 10 آلاف يال سعودي. وكذلك يجب عدم امتلاك المتقدم سجل تجاري كما يجب أن يتم تقديم للبنك اثبات سكن معترف به لدي البنك.

طريقة التقديم للحصول على التمويل

طريقة التقديم بطلب للحصول على تمويل الأسر المنتجة من قبل بنك التنمية بسيطة للغاية. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة للحصول على التمويل كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخل على موقع الأسر المنتجة

ثم بعد ذلك الضغط على خدماتنا

ومنها الأسر المنتجة ثم اطلب تمويل مالي

وكذلك الدخول على التقديم على الخدمة

تحديد المنطقة الخاصة بك وكذلك المدينة

كما يجب تحديد الجمعية الخيرية التي تريد التواصل معها وتقديم الطلب عن طريقها ثم التواصل مع الجمعية.

رابط منصة الأسر المنتجة وإصدار شهادة الأسر المنتجة

حيث إن شهادة الاسر المنتجة هي شهادة يتم إصدارها بشكل مجاني من قبل بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية. كما أن إصدار الشهادة يعتبر واحداً من اهم الخدمات التي يقدمها البنك للأسر المنتجة. والتي تمكنهم من الحصول على الخدمات المختلفة. كما أن تستمر صلاحية الشهادة ثلاثة اشهر وقابلة للتجدد.