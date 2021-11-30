التسجيل في اختبار الرخصة المهنية وتعديلات الحصول عليها 1443

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، احد الاستعلامات الهامة التي يتم البحث عنها من جانب عدد كبير من المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، عن الطريقة الصحيحة من أجل التسجيل في الرخصة المهنية التي تعتبر تصريح رسمي من أجل ممارسة ومزاولة المهنة التي تخص صاحبها، وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء التسجيل في الفترة الأولى التي تخص الاختبار التخصصي من خلال النظام الورقي الذي تحدده الهيئة لجميع الأشخاص المتقدمين، علي أن يتم التسجيل وفق بعض الضوابط التي تم تحديدها من جانب الهيئة، وتوضيحاً لمتابعينا سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

الهيئة قد أكدت بأن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية يتوافر لجميع المجتازين بالاختبار التخصصي السابق، علي أن يتم التسجيل بهيئة تقويم التعليم والتدريب في اختبار الرخصة المهنية علي النحو التالي:

يتطلب أن يتم الدخول إلى نظام التسجيل بالرخص المهنية من خلال هذا الرابط: هيئة التقويم.

يجب علي كل شخص أن يقوم باختيار تبويب “الاختبارات” بأسفل صفحة الموقع.

يجب التوجه للضغط على تبويب “الاختبار التخصصي” والضغط علي “سجل الآن”.

سوف يتم التحويل بشكل آلي من أجل التسجيل في الاختبارات للانتهاء من عملية التسجيل وذلك من خلال أن يتم اختيار المدينة والمكان وتاريخ الاختبار.

سوف يقوم النظام بإرسال رسالة نصية تحتوي علي الرقم الخاص بالمقعد قبل إجراء الاختبار بمدة 48 ساعة.

وأخيراً يتم الذهاب إلى مقر الاختبار في الموعد ومن خلال المكان المحدد.

تعديلات الحصول على الرخصة المهنية

شملت التعديلات بعضاً من الشروط الخاصة بالحصول على الرخصة المهنية، ومن بينها بأنه يجب أن يتم الحصول على المؤهل المطلوب بناءً علي الشروط التي يتم تحديدها من خلال الجهات ذات العلاقة، مع العمل علي استيفاء عدد السنوات الخاص بالخبرة المطلوبة لكل مستوى من المستويات التي تتضمنها الرخصة المهنية، وفق تفاصيل اللائحة، مع توفر اختبارات خاصة بالعمل المهني تكون سارية الصلاحية سواء كان ذلك للاختبار التربوي العام أو أن يكون للاختبار التخصصي، مع تحقيق الدرجات المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخصة.