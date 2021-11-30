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عمر شويل - جدة من ضمن أكثر الأسئلة المتداولة هو كيف احجز لموسم الرياض 2021 للاستمتاع بفاعليات وأنشطة موسم الرياض المذهلة. حيث أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن طريقة حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض فقط.

موسم الرياض 2021

انطلقت فاعليات موسم الرياض في أكتوبر الماضي. وهو مليء بالفاعليات والأنشطة المتميزة المقامة على أرض الرياض ويتضمن مجموعة من الفاعليات الترفيهية والهدف منها تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لجعل الرياض على خارطة السياحة العالمية ولتكون وجهة سياحية ومقصد للسياح وتم إقامة عدد من المشاريع المتميزة والخدمات التي تخدم هذا الغرض. ومن أبرز فاعليات الموسم ملاهي ونترلاند ، ونبض الرياض ، والرياض بوليفارد ، وكومبات فليد. ومطاعم المربع .

كيف احجز تذاكر موسم الرياض 2021

يتم حجز تذاكر موسم الرياض بكل سهولة من خلال موقع موسم الرياض أو تطبيق الموسم على أجهزة الجوال بالخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع موسم الرياض.

حدد الفاعلية التي ترغب في حضورها وراجع تفاصيل الفاعلية .

ثم النقر من أعلى اليسار على أيقونة ” احجز الآن “.

ثم قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو التسجيل في الموقع.

حدد عدد التذاكر التي تريد حجزها ثم حدد فئة التذاكر

تنتقل لعملية الدفع إلكترونيًا من خلال المحفظة الإلكترونية أو باستخدام فيزا موسم الرياض.

من الضروري الاحتفاظ بالتذكرة لكي يتم إظهارها للموظف المسئول وقت دخول الفاعلية.

لابد من إظهار حالتك الصحية محصن في تطبيق توكلنا.

خطوات شراء تذكرة عبر تطبيق موسم الرياض

توفر هيئة الترفية أيضًا إمكانية الحجز من خلال تطبيق الجوال بالخطوات الآتية:

تثبيت تطبيق موسم الرياض على الجوال.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

حدد الفاعلية المطلوب حضورها.

تسجيل الدخول لـ Ticket Mx، حتى يتم استكمال إجراءات الحجز.

ثم دفع قيمة التذكرة عبر نظام الدفع المسبق مدى.

كيفية حجز تذاكر موسم الرياض عبر توكلنا

يتم ذلك من خلال الربط المباشر بعد إتمام شراء التذكرة، أو من خلال مجموعة التذاكر الخاصة بموسم الرياض، ثم يتم مشاركتها عبر تطبيق توكلنا، وبعد ذلك سوف تظهر التذكرة من خلال خدمات الفعاليات، وقد أعلن الموسم عن أن الدخول فقط بحالة الزائر الصحية محصن.