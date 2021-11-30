نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “new” فتح رابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية للمعلمين “الاختبار التخصصي” tpl.etec.gov.sau في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2021، أصبح من أكثر الروابط التي يتم البحث عليها من قبل المعلمين والمعلمات في المملكة، الراغبين في دخول الاختبار الذي يعطي المعلم الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس في المدارس العامة الحكومية والمدارس الخاصة، فقد أعلنت اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن بدأ التسجيل في الاختبار بداية من اليوم الإثنين 2021/11/29 الموافق 1443/04/24 هجري، ودعت الراغبين في دخول الاختبار الدخول على موقعها الإلكتروني، وتسجيل طلب لدخول الاختبار.

تعديلات جديدة للحصول على الرخصة المهنية

يجب الحصول على المؤهل المطلوب بناء على الشروط التي يتم تحديدها من الجهات ذات العلاقة.

أستيفاء عدد السنوات الخاصة للخبرة المطلوبة لكل مستوى من المستويات التي تتضمنها الرخصة المهنية.

تحقيق الدرجات المطلوبة في كل مستوى من مستويات الرخصة المهنية للمعلمين.

توفر أختبارات خاصة بالعمل المهني تكون سارية المفعول للاختبار التخصصي أو للاختبار التربوي العام.

رابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب التالي tpl.etec.gov.sa .

. أو الدخول على رابط بوابة النفاذ الوطني الموحدة.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الراغب في دخول الاختبار ” رقم الهوية، الرقم السري”.

تسجيل طلب الدخول في الاختبار.

مراجعة البيانات المسجلة ثم أضغط حفظ الطلب ثم إرسال الطلب.

موعد التسجيل في أختبار الرخصة المهنية

يبدأ التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد اعتباراً من اليوم الإثنين 2021/11/29 بإستثناء الذين اجتازوا الاختبارات في التخصصات التعليمية. أما المعلمين الذين اجتازوا الاختبار التخصصي فيبدأ التسجيل لهم اعتباراً من يوم 2021/12/12 القادم.

الهيئة العامة للتقويم والتدريب

الهيئة العامة للتدريب والتقويم هي الجهة المسئولة عن إعطاء المعلمين والمعلمات الرخصة المهنية، حتى يتمكنوا من مزاولة مهنة التدريس داخل المملكة، بعد أن تقوم بعمل التدريب اللازم لهم وتقوم بإعداد الاختبارات التي يجب على المعلمين اجتيازها، حتى يتم التأكد من صلاحية المعلم للقيام بمهنة التدريس للطلاب، والهيئة مستقلة تضم خبراء متخصصين في وضع برامج التدريب والتعليم.

الفئات المستهدفة في أختبار الرخصة المهنية

كما جاء في موقع هيئة تدريب التعليم والتدريب فأن الفئات المستهدفة في الاختبار القادم هم.

كل الراغبين في ممارسة مهنة التعليم داخل السعودية سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة. تستهدف تلك الاختبارات المعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل حاليا.

وزارة التعليم السعودية

تعمل وزارة التعليم السعودية على تطوير كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، حتى تقدم تعليم متميز للطلاب متطابق مع معايير التعليم الجيد، الذي يقدم في البلاد المتقدمة وفي مقدمة المنظومة التعليمية المعلمين، الذين يمثلون عصب العملية التعليمية فإعداد المعلم وتدريبه على الوجه الأمثل، يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تنتج طالب فاهم وقادر على التفكير والابتكار.

الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

الرخصة المهنية للمعلمين هي جواز مرور المعلم والمعلمة، للقيام بمهنة التدريس في المدارس السعودية، بدون الرخصة لا يستطيع أي معلم مزاولة المهنة، ويقع تحت طائلة القانون، وكذالك أي مدرسة يوجد بها أي مدرس لا يحمل الرخصة المهنية، يتم اتخاذ إجراءات ضدها من قبل الوزارة، بتخفيض تصنيفها وتصل للغلق في بعض الأحيان.