نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي الجديد والمطور وشروط التسجيل sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف معاش ضمان أجتماعي جديد ومطور وذلك بشروط ومعايير محدده يجب الإلتزام بها، كما أوضحت الوزارة الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، وأضافت الوزارة بأنها ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة إليها بداية من شهر ديسمبر القادم على أن يتم صرف المعاش الأول من النظام الجديد مطلع يناير القادم، ويمكن تقديم الاعتراض على قرار الاستحقاق فى مدة لا تتجاوز الثلاثين يوم من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

رابط التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية على جميع المستفيدين ضرورة تسجيل بيانتهم الشخصية بشكل صحيح ودقيق وذلك على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تحديث بيانتهم بشكل مستمر والتأكيد على المعلومات المسجله لضمان استمرارية الصرف للضمان الاجتماعي.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد والمطور

حددت الموارد البشرية الشروط التي يجب الالتزام بها للموافقة على طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي:

يستفيد به من يحمل الجنسية السعودية.

أبناء المواطن السعودي من زوجة غير سعودية.

أبناء المرأة السعودية من زوج غير سعودي.

أصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية.

الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 1100 ريال سعودي.

الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 550 ريال سعودي.

الأرملة أو المطلقة.

يقيم داخل السعودية.

يشترط أن يكون المستفيد لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

يمنع صرف معاش الضمان الاجتماعي لمن يقيمون فى أحد دور الرعاية أو مراكز الإيواء التي تراعاها الدولة.

حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

سنوضح لكم الحالات التي يتم فيها توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور حسب تصريحات وزارة الموارد البشرية:

إذا ثبت أن المعلومات والبيانات المقدمة غير صحيحة. تأخير المستحق عن تحديث البيانات الشخصية مدة تزيد عن شهر كامل. فى حالة الوفاة. إذا تنازل المستحق عن معاشة. حال ثبت ان المستفيد يقيم فى أحد دور الايواء أو العلاج. إذا ثبت عليه أنه لا يلتزم بخطة التأهيل.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمعاش الضمان الاجتمعاي الجديد والمطور، والشروط الخاصة به بالاضافة إلى حالات توقف صرف المعاش، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.