شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

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عمر شويل - جدة شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية، وقد حددت الوزارة الفئات المستفيدة من هذا المعاش وأعلنت مواعيد استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد، وهناك مجموعة من المعايير والضوابط للقبول، والهدف من هذه المبادرة هو دعم الأسر الفقيرة من أجل حياة كريمة للمواطن السعودي، وتوفير سبل المعيشة حتى تتحول تتحول الأسر المحتاجة إلى أسر مستقلة ماديا، ويتم توفير فرص للتأهيل والتدريب بالنسبة للحالات القادرة على ذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع.

شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت الوزارة عن مجموعة من شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور التي يجب توافرها في المتقدمين لهذا المعاش وتشمل:

المتقدم لهذا المعاش يجب أن يكون سعودي الأصل.

يجب أن يكون الشخص المتقدم من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقدم المستفيد المستندات الخاصة بالخدمات الصحية والتعليمية ويجب أن يلتزم البرامج التأهيلية والتدريبية في حالة كان من القادرين على ذلك.

على المتقدم أن يكون غير مقيم في مراكز الإيواء الخاصة بالحكومة.

يجب على الشخص المتقدم لهذا المعاش أن لا يكون له أصول بقيمة عالية.

يجب على المستفيد أن يكون دخل الأسرة أو الفرد أقل من 550 ريال وبالنسبه لرب الأسرة فيكون المبلغ حوالي 1100 ريال.

هناك بعض الاستثناءات لشروط الجنسيه وتشمل المرأة المطلقة والأرملة من زوج سعودي، ولديها أبناء سعوديين وكذلك الأشخاص ذوي الاعاقة والأرملة التي لديها أيتام ويجب توافر بطاقة تنقل سارية وكذلك زوجة السعودي المطلقة أو الأرملة التي تعول أبناء.

كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

أقرت الوزارة أنه يتم احتساب معاش الضمان الاجتماعي في حالة وافقت شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور مع الفئات المستفيدة عن طريق جمع الدخل الشهري لكل فرد في الأسرة.

تقوم الوزارة بخصم حوالى 50 في المئة من الدخل الشهري ثم يتم إضافته للمجموع الكلي للدخل الغير مكتسب الخاص بالدعم الحكومي.

باستثناء الدعم الخاصة ببرامج المساندة ويتم دعم ذوي الإعاقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد.

تم عقد مقارنة بين المجموع الكامل للدخل المكتسب عن طريق حساب الحد الأدنى للمعاش طبقا لنظام الاستحقاق الشهري المخصص لكل فرد داخل الأسرة وهو حوالي 1100 ريال لرب الأسرة و 550 للفرد الواحد.

ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت الوزارة بتحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في حالة توافرت كل شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد.

يتم التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي بدايتها من 20 نوفمبر 2021 حتى 23 يوليو 2022.

الوزارة بعدها تتأكد من توافر الشروط والمعايير للفئات المستحقة وسيتم تبليغ المتقدم إذا تم قبوله أو لا في مدة حوالي 20 يوم من التقدم.

إذا تم الموافقة يتم في الشهر الثاني صرف المعاش وسيتم دراسة جميع الطلبات في شهر ديسمبر 2021 للتأكد من توافر جميع الشروط لصرف هذا المعاش في شهر يناير 2022.

الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو حياة كريمة لجميع الأسر محدودة الدخل داخل المملكة.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور كما ذكرنا الموعد المخصص لصرف المعاش، وذكرنا كذلك كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهدف الوزارة من هذه المبادرة هو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين السعوديين محدود الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة والفئات المستحقة لهذا المعاش الحكومي.