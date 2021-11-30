نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب استثماري في بنك الراجحي وشروط المحفظة الاستثمارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب استثماري ، يعد الحساب الاستثماري من أهم أنواع الحسابات التي يقدمها مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك انتشاراً في المملكة العربية السعودية، ويهتم الكثيرين من عملاء المصرف الدخول في سوق الأوراق المالية بالمملكة السعودية، وذلك بجانب حسابات العملاء الشخصية والتمويلات المقدمة من بنك الراجحي، ولكي يتمكن العميل في الدخول إلى عالم الأوراق المالية يجب عليه فتح حساب استثماري في بنك الراجحي، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على طريقة فتح حساب استثماري بالمصرف، وما هي خطوات فتح المحفظة الاستثمارية في مصرف الراجحي السعودي وأهم شروطها.

طريقة فتح حساب استثماري في بنك الراجحي

يشترط لحصول العميل على الحساب الاستثماري المقدم من بنك الراجحي أن يكون بالفعل أحد عملاء مصرف الراجحي الذين يمتلكون حساب جاري بأي فرع من أفرع البنك المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، فإذا كان العميل لديه حساب جاري ويريد الحصول على المحفظة الاستثمارية المقدم من مصرف الراجحي عليه إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي. الضغط على فتح حساب استثماري بالراجحي. قم بتسجيل رقم بطاقة الصراف الآلي وتسجيل الرقم السري. أدخل رمز التعريف المرسل على جوالك في رسالة نصية. بعد الإنتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على التالي. قم بالإطااع على الشروط والأحكام والموافقة عليها. أدخل بياناتك الشخصية والبيانات الخاصة بحسابك فى المصرف وجميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها ومن ثم الموافقة عليها. الإقرار بصحة البيانات المدخلة لتتمكن من فتح المحفظة وبدء التداول.

خطوات فتح المحفظة الإستثمارية

لكي يتمكن المستثمرين من متابعة كل معاملاتهم الإستثمارية يتوجب عليهم فتح محفظة استثمارية من خلال إتباع الآتي:

الدخول لموقع تداول الراجحي.

من القائمة قم بالضغط على مستخدم جديد.

قم بإدخال اسم المستخدم وبريده الإلكتروني وكلمة السر ورقم الجوال.

قم باختيار نوع المحفظة واضغط على زر التالي.

أدخل رمز التفعيل المرسل عبر الجوال.

بعد الإنتهاء من الخطوات السابقة قم بتفعيل المحفظة واستخدامها في مختلف المعاملات.

شروط فتح المحفظة الإستثمارية

هناك عدد من الشروط المطلوبة حتي يتمكن العميل من فتح الحساب ومنها أن يكون لدي العميل حساب جاري بالبنك ومعه البطاقة الائتمانية الخاصة بمصرف الراجحي وتكون نشطة وذات صلاحية سارية ويقوم العميل بالتوقيع على ما يفيد عدم مسئولية البنك في حال حدوث خسائر مالية أثناء التداول ويكون من حق العميل وقف المحفظة الإستثمارية عندما يشاء.