كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروطه

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كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية على تصميم نظام الضمان الاجتماعي بحيث يحقق الدعم المطلوب للأسر الأشد احتياجاً، لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والمجتمعي حتى يتمكنوا من سد الاحتياجات الأساسية ويتم تقديم عروض العمل المناسبة لهم، حيث يهدف النظام الذي طورته وزارة الموارد البشرية إلى دعم جميع من هم في أمس الحاجة إليه، ولقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط للحصول على التسجيل في النظام الضمان المطور الجديد كما يمكن التعرف على اهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي. كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور توجد خطوات يجب اتباعها للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي وهى : بداية يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القيام بالنقر على الخدمات إلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع والضغط على مستخدم جديد. يتم كتابة كافة بيانات المتقدم الخاصة بتسجيل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي الجديد. القيام بإدخال جميع البيانات الخاصة بالمتقدم المطلوبة بشكل صحيح وهى رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. يتم التأكد من رقم الجوال وإدخال كلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق. القيام برفع كافة المستندات المطلوبة من المتقدم. ثم يتم النقر على مربع إرسال وبذلك تكون قد سجلت في نظام الضمان الاجتماعي الجديد. فيتم حصول المتقدم على إشعار بوصول طلبة وذلك من خلال رسالة نصية تصل على رقم هاتفة الجوال. شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وهى : يشترط أن يكون المستفيد جنسيته سعودية.

يوجد استثناء شرط الجنسية السعودية من المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن.

يتم استحقاق الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد وذلك للمطلقة والأرملة التي لديها أبناء سعوديين.

يتم أيضا لأبناء المطلقة أو الأرملة السعودية من زوج أجنبي.

القيام باستيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالتأهيل والصحة والخدمة المجتمعية والتعليم.

إنه في حال كان هناك اكثر من أسرة بالنسبة للعائل فان كل آسرة تعد مستقلة لوحدها.

ثم في حال إذا كان العائل عاجز أو ليست لدية أهلية يحق للأسرة اختيار احد أفرادها ليكون بدلا منه.

إن الأشخاص أصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل من ذوات الأيتام الممتلكين لبطاقات التنقل.

ثم لابد أن يكون المتقدم للضمان الجديد من المقيمين في المملكة بشكل دائم .

يشترط أن يكون الدخل الذي يتم احتسابه سواء للأسرة أو للمستقل اقل من حد المعاش الأدنى.

يتم انطباق معايير الامتلاك للثروة على المتقدم واستعمالها وفقا لما يحدد بناء على اللائحة. الوسوم عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروطه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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