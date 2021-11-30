نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب سيارة أقساط من المالك والأوراق المطلوبة في المقال التالي
سيارة أقساط من المالك واحدة من أهم طرق شراء السيارات التي يرغب في استخدامها الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ولذا فقد قامت شركة عبداللطيف جميل للتمويل بالسماح للعملاء بشراء السيارة المستعملة التي يفضلونها من أصحابها مباشرة وذلك عبر برنامج تمويل المرابحة الذي توفره الشركة بمجموعة من الضوابط المختلفة أيضًا، أي أنه لا بد من معرفة شروط سيارات مستعملة بالتقسيط أو جديدة، والاطلاع على عروض تقسيط سيارة من خلال الشركة، حيث أنها اعتادت على توفير العديد من السيارات، بالإضافة إلى حاسبة تقسيط السيارات أو التمويل من خلال موقع الشركة.
شروط طلب سيارة أقساط من المالك
وهناك العديد من الشروط التي يتعين توافرها من أجل طلب سيارة أقساط من المالك من خلال عبداللطيف جميل وتتمثل تلك الشروط في التالي:
- ضرورة أن يكون الراغب في التمويل أحد العاملين بجهة خاصة أو مؤسسة حكومية.
- ضرورة بدء راتب المتقدم من ثلاثة ألاف ريال.
- تخطي العميل مدة ثلاثة أشهر في جهة العمل المنتمي إليها الخاصة، أو شهر في حالة الانتماء لجهة حكومية.
- إحضار أحد الأفراد لكفالة المتقدم على أن يكون منتميًا لأحد الجهات الحكومية أو أن يكون من العاملين بإحدى الشركات الكبرى داخل المملكة.
- أن تكون التزامات المتقدم لا تتخطى النسب المتوافقة مع النظام.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال دخول موقع عبداللطيف جميل حاسبة المرابحة الإلكتروني للتعرف على كافة التفاصيل.
الأوراق المطلوبة لتقسيط السيارات من المالك
بعد معرفة شروط تقسيط سيارة لا بد من معرفة الأوراق المطلوبة أيضًا من أجل تقسيط سيارات بدون بنك في المملكة وهي:
- صورة من هوية المتقدم على أن تكون سارية مع ضرورة إحضار أصل الهوية ليتم الاطلاع عليها ومطابقتها.
- شهادة من جهة العمل مدون بها قيمة الراتب المتحصل عليه شهريًا وكذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة.
- إحضار صورة من رخصة المتقدم الخاصة بالقيادة داخل المملكة مع إحضار أصل الرخصة.
- يجب توفير نسخة من جميع المستندات السابق ذكرها للكفيل.
مميزات تمويل السيارات المستعملة عبد اللطيف جميل
وعند الحصول على سيارات للبيع تقسيط ستحظى بالمميزات التالية:
- تقوم الشركة بطرح أكثر من مقر يمكن للعميل اختيار السيارة منه.
- تتيح الشركة إمكانية الشراء من مالك السيارة نفسه.
- تمنح الشركة العميل ضمان لمدة 48 شهرًا على السيارة المختارة.
- في حالة عدم الشراء من المالك تتيح الشركة التقسيط بدون كفيل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط طلب سيارة أقساط من المالك والأوراق المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.