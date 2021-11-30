شروط طلب سيارة أقساط من المالك والأوراق المطلوبة

سيارة أقساط من المالك واحدة من أهم طرق شراء السيارات التي يرغب في استخدامها الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ولذا فقد قامت شركة عبداللطيف جميل للتمويل بالسماح للعملاء بشراء السيارة المستعملة التي يفضلونها من أصحابها مباشرة وذلك عبر برنامج تمويل المرابحة الذي توفره الشركة بمجموعة من الضوابط المختلفة أيضًا، أي أنه لا بد من معرفة شروط سيارات مستعملة بالتقسيط أو جديدة، والاطلاع على عروض تقسيط سيارة من خلال الشركة، حيث أنها اعتادت على توفير العديد من السيارات، بالإضافة إلى حاسبة تقسيط السيارات أو التمويل من خلال موقع الشركة.

شروط طلب سيارة أقساط من المالك

وهناك العديد من الشروط التي يتعين توافرها من أجل طلب سيارة أقساط من المالك من خلال عبداللطيف جميل وتتمثل تلك الشروط في التالي:

ضرورة أن يكون الراغب في التمويل أحد العاملين بجهة خاصة أو مؤسسة حكومية.

ضرورة بدء راتب المتقدم من ثلاثة ألاف ريال.

تخطي العميل مدة ثلاثة أشهر في جهة العمل المنتمي إليها الخاصة، أو شهر في حالة الانتماء لجهة حكومية.

إحضار أحد الأفراد لكفالة المتقدم على أن يكون منتميًا لأحد الجهات الحكومية أو أن يكون من العاملين بإحدى الشركات الكبرى داخل المملكة.

أن تكون التزامات المتقدم لا تتخطى النسب المتوافقة مع النظام.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال دخول موقع عبداللطيف جميل حاسبة المرابحة الإلكتروني للتعرف على كافة التفاصيل.

الأوراق المطلوبة لتقسيط السيارات من المالك

بعد معرفة شروط تقسيط سيارة لا بد من معرفة الأوراق المطلوبة أيضًا من أجل تقسيط سيارات بدون بنك في المملكة وهي:

صورة من هوية المتقدم على أن تكون سارية مع ضرورة إحضار أصل الهوية ليتم الاطلاع عليها ومطابقتها.

شهادة من جهة العمل مدون بها قيمة الراتب المتحصل عليه شهريًا وكذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة.

إحضار صورة من رخصة المتقدم الخاصة بالقيادة داخل المملكة مع إحضار أصل الرخصة.

يجب توفير نسخة من جميع المستندات السابق ذكرها للكفيل.

مميزات تمويل السيارات المستعملة عبد اللطيف جميل

وعند الحصول على سيارات للبيع تقسيط ستحظى بالمميزات التالية: