تصدر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول عمليات البحث بصورة لافتة للنظر خلال هذه الفترة، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة السعودية بفتح باب التسجيل يوم 20 نوفمبر 2021 وانتهائه يوم 15 مايو 2022، حيث أنها خدمة الكترونية اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكى تسهل على المواطنين أن يحصلوا على معاش الضمان الاجتماعي بسهولة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

تتم عملية التسجيل الدخول بنظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

يجب أن يدخل المتقدم في البداية على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية.

ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل بعض من البيانات الخاصة به والتي تطلب منه بالموقع.

وبعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

ومن ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول المتواجد أسفل الصفحة.

وبعدها ستظهر رسالة نصية له على هاتفه بها رمز التحقق الذي سيقوم بتأكيد بياناته الذي قام بتسجيلها.

من ثم تأتي خطوة إرفاق الأوراق المطلوبة منه على الموقع.

وبعدها تتم عملية التسجيل من خلال نقره على أيقونة تقديم الطلب.

الفئات التي تستحق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن هناك فئات معينة من المواطنين هي التي تعد الأكثر احتياجًا لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد، وإليكم عرض هذه الفئات بالشكل الآتي:

تعد فئة كبار السن من الفئات الكبيرة من مستفيدي الضمان، سواء كان سبب انتهاء خدمتهم بلوغهم سن المعاش أو تعرضه لمرض يمنعهم من تأدية عملهم.

كما تعتبر العائلات التي لا تتحصل على أي دعم من الفئات الأكثر استحقاقًا للحصول على دعم مادي من نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وعلى الجانب الآخر نجد أن المرأة الذي توفى زوجها، أو الذي جهرها، من الفئات التي تحتاج لهذا الدعم

كما تعد المرأة المطلقة والذي لديها أبناء من الفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم.

كما تعد المرأة المطلقة والذي لديها أبناء من الفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم. ويعتبر الأيتام وذو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات من الفئات التي تستحق الحصول على دعم من قبل الضمان الاجتماعي المطور.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم كل ما يدور حول الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول، حيث وجدنا أن هذه المبادرة تم إطلاقها بهدف تقديم المساعدة المادية للفئات التي تستحق هذا الدعم بشكل كبير، فهذا الأمر سيعود بالمنفعة العامة على المجتمع السعودي بالكامل في المستقبل القريب.