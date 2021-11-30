حقيقة تأثير حساب المواطن على معاش الضمان الاجتماعي الجديد

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عمر شويل - جدة تأثير حساب المواطن على الضمان الاجتماعي الجديد، تساءل العديد من المواطنين في السعودية المستفيدين من دعم حساب المواطن والراغبين في التقديم على معاش الضمان الاجتماعي عن حقيقة تأثر الضمان الاجتماعي الجديد بالتسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم، وفي ذلك قد أجابت وزارة التنمية الاجتماعية الحقيقة حول هذا الشأن وفيما يلي سنعرفكم على الرد النهائي حول تأثر الضمان الاجتماعي بحساب المواطن.

تأثر معاش الضمان الاجتماعي بدعم حساب المواطن

ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان رسمي لها أن حساب المواطن من شأنه أن يؤثر في دعم المواطنين الراغبين في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، حيث يجب على المواطنين إضافة أي مصدر دخل لهم حتى إذا كان غير مكتسب أي من برامج الدعم الأخرى لأن ذلك الدخل من شأنه أن يؤثر في قيمة دعم المواطن بالضمان الاجتماعي، وهذا القرار حسب الضمان الاجتماعي الجديد والتعديلات المضافة به.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

ومن ثم بينت وزارة التنمية الاجتماعية الشروط الجديدة التي أضيفت في نظام الضمان الاجتماعي القديم من أجل قبول المستفيدين واستحقاقهم للدعم المقدم من البرنامج وهي:

لا يسمح بتقديم الدعم سوى للسعوديين فقط بشرط أن تكون إقامتهم دائمة بالسعودية هناك استثناءات خاصة في ذلك الشرط حيث يسمح للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة من زوج سعودي وهي غير سعودية بما في ذلك أولادها، وبالتأكيد يمنح الدعم للأيتام وذوي الاحتياجات.

يجب أن يكون الدخل الشهري في الحد المسموح به فللأسرة حدها الأدنى هو 1100 ريال ليكون الفرد الواحد دخله 550 ريال.

عدم إقامة المتقدم في أي دار من الدور التابعة للحكومة مثل المستشفيات أو دور الإيواء.

التزام المتقدم بمتطلبات الوزارة وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات الصحية وضرورة تقديمه للفحوصات التي يتطلبها الأمر.

عدم وجود أصول ذات قيمة للمتقدم.

مع العلم أن الوزارة قد أوضحت أي وزارة التنمية الاجتماعية أن العائل إذا كان له أكثر من أسرة فإن قيمة الدعم تحسب لكل أسرة بشكل منفصل، كما أن الأسرة التي يعيش أحد أفرادها بعيدًا عنها بهدف الدراسة في الخارج فإن دعمها لا يتأثر.