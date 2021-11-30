إن حساب المواطن قد وفر للعملاء خدمة يستطيعون من خلالها أن يقدموا الشكاوى على نتائج الاستحقاق ويحصلوا على جميع الاستفسارات التي يريدونها، والتي تكون متعلقة بالبرنامج فهو يدعم المواطنين مادياً ويوفر لهم أكثر من قناة للتواصل معهم بشكل إلكتروني أو عبر الهاتف، كما أن حساب المواطن قد قام بإطلاق خدمة جديدة تسمى صوتك مسموع، وهي إلكترونية تجعل المستفيد قادر على التواصل معهم عبر خدمة العملاء التابعة لحساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لهم، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم التفاصيل عن رقم حساب المواطن صوتك مسموع.

رقم حساب المواطن صوتك مسموع

إن برنامج الدعم الخاص بحساب المواطن قد أتاح بعض الأرقام للتواصل مع المواطنين الذين يستفيدوا من هذا الدعم عبر رقم الهاتف، وكافة الطرق الأخرى التي تسهل على جميع المواطنين أن يستفسروا ويأخذوا معلومات عن هذا الدعم أو لتقديم الشكاوي، وإليكم الطرق التي تستخدم في التواصل مع المواطنين سواء باستخدام رقم الهاتف أو الطرق الأخرى وهى كالآتي:

أولاً عليك أن تتواصل مع حساب المواطن عبر الرقم المجاني، وبإمكانك أن تتواصل معهم من الفترة التي تكون بين الثامنة صباحاً والعاشرة مساءً، والخدمة متاحة طوال أيام الأسبوع، تبدأ الأحد إلى الخميس عدا يومي الجمعة والسبت والرقم هو 19912.

كما أن الخدمة الخاصة بصوتك مسموع بإمكانك استخدامها طوال اليوم.

وهناك وسيلة أخرى للتواصل مع العملاء تكون من خلال البوابة الإلكترونية التابع لحساب المواطن، وهي متاحة أمام الجميع من المستحقين حتى يتم استقبال جميع الشكاوي طوال اليوم.

وإذا لم تتاح لك الطرق السابقة يمكنك استخدام منصة تويتر في التواصل مع حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لهم، وأيضاً تكون خلال اليوم، وجميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت تبدأ الخدمة خلال هذين اليومين الواحدة ظهراً للحادية عشر مساءً.

تقديم الاعتراض عبر صوتك مسموع التابعة لحساب المواطن

إن الخدمة الخاصة بصوتك مسموع والتابعة لحساب المواطن هي خدمة حديثة تستخدم لاستقبال كافة الاستفسارات تيسيراً على المواطنين الذين يستفيدون من هذا الحساب، حتى لا يتعب كثيراً في إيجاد طريقة للتواصل أو حتى الذهاب للجهات المختصة، وهذا يكون بعد أن يسجل الشخص باستخدام الحساب الشخصي له داخل البوابة، ويختار بعدها خدمة صوتك مسموع، ولذلك فهي مفيدة بالنسبة للجميع فقد كثر البحث عنها خلال الفترة الأخيرة لمعرفة طبيعة هذه الخدمة.