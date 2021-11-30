بالطبع يحتاج جميع العملاء معرفة الميعاد الذي سيتم فيه صرف راتب حساب المواطن، فهو أمر هام بالنسبة لكثير من المستحقين لأنهم يلبوا به احتياجاتهم الشهرية، ولذلك فإنهم يتابعوا دائماً اليوم الذي يتم صرف فيه الراتب، وبإمكانهم أن يعتمدوا على العداد التابع لحساب المواطن لكي يعرفهم الوقت المتبقي للصرف، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم متى ينزل حساب المواطن بالهجري وجميع المعلومات التي تحتاجون إليها حول هذا الأمر بالتفصيل.

متي ينزل حساب المواطن بالهجري

إن الوقت الذي يتم فيه صرف حساب المواطن يحدد من الجهات المعنية المتخصصة والمسئولة عنها داخل المملكة السعودية، ويكون ميعاد الصرف اليوم العاشر بالشهر الميلادي، كما أن هذا الميعاد قد يتقدم يوم أو يتأخر وفقاً لمصادفة يوم الصرف للعطلة الأسبوعية، فإن كان الجمعة يصرف الراتب يوم الخميس، وإن كان السبت يصرف اليوم الذي يليه الأحد لأنها تكون أيام الإجازات الرسمية للبنوك، بالنسبة لراتب نوفمبر قد تم صرفه في اليوم العاشر، وأما ديسمبر سيكون في اليوم التاسع من شهر ديسمبر ويصادف يوم الصرف بالهجري 5 جمادي الأول، لأن اليوم العاشر هو يوم الجمعة، والوقت المتبقي لصرف حساب المواطن في شهر ديسمبر حوالي 12 يوم بالتقريب.

الشروط اللازمة للتسجيل بحساب المواطن

توجد بعض الشروط التي تلزم لكي يتمكن الشخص من التسجيل والحصول على الراتب التابع لحساب المواطن داخل المملكة السعودية، وإليكم الشروط وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

ويتم استبعاد هذا البند إن كان الشخص لديه بطاقة للتنقل.

إقامة دائمة له داخل المملكة السعودية.

ألا يكون قد خرج أو سافر خارج المملكة لمدة تكون أكثر من 90 يوم بالسنة التي تسبق التسجيل.

ألا يكون قد قام بالاشتراك بأي دعم تابع للمملكة.

لا يصرف هذا الدعم للمسجونين حيث أنه تكون لهم برامج خاصة.

القيمة الخاصة براتب حساب المواطن

يتساءل البعض عن القيم الخاصة براتب حساب المواطن التي يتم صرفها للمستحقين، ولكننا علينا إخباركم بأنه ليس مبلغ ثابت مختلف حسب المعلومات الخاصة بالمستفيد، والمقدمة عند التسجيل داخل حساب المواطن، فهناك معلومات هامة للغاية تساهم في تحديد الراتب مثل عدد أفراد الأسرة ومتوسط الدخل الشهري الذي يتم الحصول عليه، وأعمار الأشخاص التابعين للأسرة، حيث أنه يتم التدقيق في جميع البيانات المقدمة من قبل الأشخاص الذين يريدون الحصول على حساب المواطن بشكل كامل لتحديد جميع التفاصيل الخاصة بالراتب.