إن المؤسسة الخاصة بحساب المواطن قد أكدت على أنه باستطاعة الأفراد أن يضيفوا مولود في حساب المواطن، وهذا يكون بالنسبة لبطاقة الشخص الذي يعول الأسرة أو حتى الزوجة، كما أنه قد قام به توضيح الخطوات اللازمة للمساعدة بعملية التسجيل داخل حساب المواطن والقيام بإضافة الأبناء، ومن بعد ذلك بدأ المستفيدين في السؤال ليتأكدوا من أن هذا الأمر صحيح، حتى أكد البرنامج بأن هذا الكلام صحيح تماماً، وهذا عبر الصفحة الرسمية له على منصة تويتر، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة وخطوات إضافة مولود في حساب المواطن.

إضافة مولود في حساب المواطن

إذا كنت تريد أن تضيف مولود لحساب المواطن فعليك أن تتبع بعض الخطوات الصحيحة التي تلزم لذلك، وإليكم الخطوات وهى كالآتي:

عليك أن تدخل أولاً للمنصة الرسمية التابعة لحساب المواطن.

تسجل الدخول باستخدام كلمة السر والاسم.

تضغط فوق خدمات التابعين، ومن بعد ذلك تختار الخانة التي تساعدك في إضافة المولود الجديد.

تختار بعدها خانة التعبئة للبيانات المطلوبة للتسجيل، مثل تاريخ ميلاد المولود، وصلة القرابة التي تربطه بالشخص وغيرها من البيانات،

بعد أن تنتهي من كتابة جميع البيانات والتأكد من صحتها تضغط فوق كلمة حفظ الطلب.

يتوجب على الشخص المستحق لهذا الراتب أن ينتظر إلى أن يدرس الطلب بشكل جيد.

تتأكد من الأحقية للاستفادة من حساب المواطن وهل تم القبول أم لا.

حساب المواطن

إن حساب المواطن برنامج تم إطلاقه من قبل الدولة لمساعدة جميع المواطنين المستحقين من الأسر الأكثر فقراً، و محدودي ومتوسطي الدخل، حيث أنها أداة مساعدة لكي يتغلبوا على كافة المشكلات الاقتصادية، وهذا بعد الظروف التي تعرض لها البلد بل العالم أجمع، ووضعت بعض الشروط والإجراءات والخطوات التي لابد منها حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من هذا البرنامج.

وإضافة المولود ويتم تحديد الراتب حسب عدد الأسرة والداخل الذي يحصلوا عليه، وبعض الأشياء الأخرى التي تحدد عبر الراتب، وأما عن إضافة المولود فهي خدمة جديدة داخل حساب المواطن، ولابد من معرفة الشروط التي تساعد في إضافة المولود، وأعمار الأطفال المسموح بالإضافة لهم، لأنه لابد من كون المولود مسجل تابع للأسرة بهيئة الأحوال المدنية حتى يتم الموافقة على هذا التسجيل، وعلى الشخص المستفيد من دعم حساب المواطن أن يحدث كافة البيانات التابعة للأحوال المدنية.