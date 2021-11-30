50 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل بلا تحويل الراتب تمويل شركة إمكان

عند التقديم على تمويل شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي أصبح يمكن الحصول على مبلغ التمويل المطلوب الذي يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية ويجب هذا التمويل توفير الكثير من الشروط الميسرة على جميع المواطنين السعوديين فقط لا غير ويعرف هذا التمويل بأسم طلب التمويل الميسر لدى إمكان الراجحي السعودي بالمملكة ولابد من توفير دخل ثابت شهري من أجل الحصول على الموافقة الفورية عند التقديم الإلكتروني على التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة لهذا العام 1443 هجرياً كذلك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة الذي يعرف باسم ساما السعودي داخل أراضي السعودية ككل.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان

في الوقت الراهن التمويل النقدي يمتاز بموافقة فورية بعد التقديم الإلكتروني عبر موقع شركة إمكان للتمويل وذلك من خلال تطبيق الجوال التابع بالشركة ولكن يتم الحصول على كافة المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل في المملكة كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر من العمر 22 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كذلك التمويل بالتقسيط الميسر بشرط توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي للمتقاعدين وباقي الموظفين يحتاج مبلغ 2000 ريال سعودي فقط لا غير.

إيضًا التمويل يحتاج توفير تقرير سمه السعودي ويجب عدم تعثر العميل المتقدم لضمان الحصول على التمويل.

فتح حساب عبر مصرف الراجحي السعودي لكي يحصل العميل المتقدم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

مميزات الحصول على تمويل شركة إمكان الآن