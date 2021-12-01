- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التسجيل في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور يستهدف بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجا بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الإجتماعية، وتضمن أحكام نظام التضامن الاجتماعي المطور إلى وصول المعاش للمستحقين والتمكين من السعي لتحقيق نوع من الاستقلال المالي ودعم التحول للأفراد من كونهم أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين بشكل كبير في المجتمع.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- ضرورة تعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- يتم تحديث البيانات بشكل مستمر من قبل المتقدم على أن يتم بحث الطلب وإرسال باحث من أجل بحث حال الأسرة المتقدمة ومعرفة إن كانت شروط الحصول على الضمان الاجتماعي مؤهلة عليهم أم لا.
شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور
كانت وزارة الموارد البشرية قد حددت مجموعة من شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
- يجب أن يكون المتقدم سعوديا ومقيم بشكل دائم في السعودية، ويتم استثناء شرط الجنيسة كلا من المرأة غير السعودية والمتزوجة من سعودي، كما يتم استثناء شرط الجنسية من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.
- يجب أن يقل الدخل المتحسب للفرد أو الأسرة عن الحد الأدني المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة وكذلك حوالي 550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.
- كما يجب العمل على استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالوزارة والتي تتعلق بخدمات الصحة والتعليم للأبناء وتعهد وإلتزام بكل برامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- يجب أن لا يكون مقيما داخل أحد الدور أو المراكز الإيوائية، وحال كان للعائل أكثر من أسرة فتكون كل أسرة مستقلة ومستحقة للمعاش بحيث لا يؤثر على استحقاق الأسرة للمعاش.
ألية تقييم حالة المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي
يتم التقييم لحالة المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي على أربعة مراحل أساسية وهي:
- التحقق من بيانات مقدم الطلب المستقل أو الأسرة حسب الحالة وذلك عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
- زيارة المسكن بعد اكتمال وصحة البيانات الاولية المقدمة على النظام الإلكتروني.
- يجب القيام بدراسة الحالة بناء على البيانات التي يتم جمعها.
- يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار في حال تم قبوله أو رفضه خلال 20 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.