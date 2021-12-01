طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التسجيل

الضمان الاجتماعي المطور يستهدف بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجا بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الإجتماعية، وتضمن أحكام نظام التضامن الاجتماعي المطور إلى وصول المعاش للمستحقين والتمكين من السعي لتحقيق نوع من الاستقلال المالي ودعم التحول للأفراد من كونهم أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين بشكل كبير في المجتمع.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ضرورة تعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم تحديث البيانات بشكل مستمر من قبل المتقدم على أن يتم بحث الطلب وإرسال باحث من أجل بحث حال الأسرة المتقدمة ومعرفة إن كانت شروط الحصول على الضمان الاجتماعي مؤهلة عليهم أم لا.

شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور

كانت وزارة الموارد البشرية قد حددت مجموعة من شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

يجب أن يكون المتقدم سعوديا ومقيم بشكل دائم في السعودية، ويتم استثناء شرط الجنيسة كلا من المرأة غير السعودية والمتزوجة من سعودي، كما يتم استثناء شرط الجنسية من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

يجب أن يقل الدخل المتحسب للفرد أو الأسرة عن الحد الأدني المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة وكذلك حوالي 550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.

كما يجب العمل على استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالوزارة والتي تتعلق بخدمات الصحة والتعليم للأبناء وتعهد وإلتزام بكل برامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

يجب أن لا يكون مقيما داخل أحد الدور أو المراكز الإيوائية، وحال كان للعائل أكثر من أسرة فتكون كل أسرة مستقلة ومستحقة للمعاش بحيث لا يؤثر على استحقاق الأسرة للمعاش.

ألية تقييم حالة المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي

يتم التقييم لحالة المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي على أربعة مراحل أساسية وهي: