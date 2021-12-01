نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وكالة برقم الهوية وتسجيل وكالة جديدة بوزارة العدل في المقال التالي
الاستعلام عن وكالة برقم الهوية، حيث تعمل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية علي توفير عدد هائل من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالمملكة العربة السعودية، ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن وكالة من خلال رقم الهوية الخاصة بكل مواطن، حيث يمكن الحصول علي نسخة ورقية من الوكالة من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني، كما توفر منصة وزارة العدل خدمات تخص الاستعلام عن حالة الوكالة التي يتم إصدارها من جانب المختصون، وقد وضحت الوزارة بأن الموافقة علي إصدار وكالة إلكترونية يحتاج إلى بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة عليها، وسوف نوضح لمتابعينا خطوات الاستعلام عن وكالة برقم الهوية وشروط التسجيل في الوكالة الإلكترونية.
شروط التسجيل في الوكالة الإلكترونية بوزارة العدل السعودية
وزارة العدل السعودية قد حددت معايير عامة وشروط رئيسية يجب توافرها في المستفيدين حتي يتم التسجيل بنجاح في الوكالة الإلكترونية من خلال منصة ناجز، وهذه هي الشروط:
- يشترط أن لا يكون هناك أي وكالات سابقة للمتقدم للتسجيل.
- يجب أن يزيد العدد الخاص بالموكلين عن أكثر من واحد.
- من شروط إصدار الوكالة الإلكترونية أن يتم إصدارها لأكثر من سنة.
- يتطلب التسجيل التوجه إلى توثيق الوكالة بما تسمي عالية المخاطر.
- يجب تسجيل طلب إلكتروني عبر موقع الوزارة للحصول علي الوكالة من مقرات عمل الوزارة .
وقد وضحت الوزارة بأن إصدار الوكالة من الأمور السهلة، وتستطيع أي جهة حكومية أو خاصة التحقق من الوكالة التي تم إصدارها، ويتم ذلك من خلال الرقم الخاص بالوكالة أو رقم الهوية الوطنية لأحد الأطراف.
الاستعلام عن وكالة إلكترونية برقم الهوية
يمكن الاستعلام عن أي وكالة إلكترونية لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية من خلال أداء الخطوات التالية:
- يتم الدخول علي رابط أداء الخدمة التالي/ وزارة العدل.
- الضغط علي خدمات الموقع الإلكترونية.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن الوكالة الإلكترونية”.
- يتم إدخال رقم الوكالة في المكان المحدد لها.
- يجب إدراج رقم الهوية الوطنية لاحد أطراف هذه الوكالة في المكان المحدد لذلك.
- الضغط علي عرض التفاصيل لتظهر جميع التفاصيل التي تخص الوكالة الإلكترونية.
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