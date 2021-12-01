نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المعلمين في المملكة العربية السعودية عن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين على محرك البحث “جوجل”، وقد كثرت الأسئلة والإستفسارات عن موعد اختبار الرخصة المهنية حيث أنه يُعد من أبرز المواعيد التي يهتم بها العاملين بالوظائف التعليمية، ويهدف هذا الإختبار إلى تحسين قدرات وأداء المعلم وتزويده بالمهارات حتى يستطيع توصيل المعلومة للطالب على أكمل وجه، ومما لا شك فيه أن الحكومة السعودية تولى التعليم اهتماماً كبيراً خاصة في السنوات الأخيرة وتهتم بالمعلم اهتمام كبير، ولأننا في موقعنا “ثقفني” نهتم بكل ما يخص العملية التعليمية في السعودية نكتب لكم هذه المقالة لنوضح رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وموعد الإختبار، فتابعونا.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات سيبدأ من يوم 8-4-1443ه حتى 13-4-1443ه، أما اختبار التخصص يبدأ يوم 18-7-1443ه حتى 25-7-1443ه، وقد أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية تسجيل طلبات إجراء الرخصة بشكل إلكتروني في ظل اهتمام المملكة السعودية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على تقديم الخدمات إلى المواطنين إلكترونياً للتسهيل عليهم.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

بعد أن وضحنا لكم الموعد الذي تُقام فيه اختبارات الرخصة المهنية نوضح لكم الآن خطوات التسجيل في الإختبار كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً قم بالبحث في الصفحة الرئيسية عن “التسجيل في الرخصة المهنية”.

ثالثاً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع .

رابعاً قم بالنقر على “الإختبارات الموجودة للتسجيل”.

خامساً قم بإختيار اختبار كفاءة المعلم ثم “تسجيل”.

سادساً قم بقبول جميع الشروط والأحكام ثم اضغط على أيقونة “التالي”.

سابعاً الآن قم بتحديد موعد ومكان الإختبار كما يناسبك.

وهكذا نكون قد أتممنا عملية التسجيل في الرخصة المهنية بنجاح إلكترونياً على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني.

نسعد بإستقبال أسئلتكم واستفساراتكم بشأن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وسنجيب عليها جميعاً على الفور، فقك قم بترك أسئلتك واستفساراتك بالتعليقات بالأسفل