كيفية تصديق عقد الزواج في السعودية عبر بوابة ناجز وخطوات الطباعة أونلاين

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، تفاصيل تصديق عقد الزواج عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة للوزارة، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمواطنات الراغبين في إتمام إجراءات هذا العقد الذي جرى إتمامه على يد مأذون في المملكة، إذ يتم تصديق العقد من المحكمة بعد تقديم طلب إلكتروني للذهاب في الوقت المحدد لإتمام الإجراءات، والحصول على الصك الرسمي.

كيفية تصديق عقد الزواج في السعودية عبر بوابة ناجز 1443

وعبر بوابة ناجز الإلكترونية، يمكن تصديق عقد الزواج في السعودية 1443هـ، بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة ناجز. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. ومن قائمة الخدمات الإلكترونية، نختار الحالات الاجتماعية. اختيار خدمة التصديق على وثيقة عقد الزواج. اختيار الجهة ثم المتابعة. إضافة بيانات الزوج. وإضافة بيانات الزوجة وبيانات الزّواج. استكمل البيانات المطلوبة. إضافة وثيقة الزواج الورقية الصادرة عن المأذون. وإضافة المرفقات الأخرى، وبيانات الشهود. وأخيراً، قم بتقديم الطلب.

متطلبات توثيق عقد النكاح في السعودية

وأوضحت وزارة العدل السعودية، متطلبات توثيق عقد النكاح في السعودية عبر بوابة ناجز، وهي على النحو التالي:

تقديم طلب تصديق عقد النكاح للمحكمة.

إحضار صورة من الفحص الطبي قبل الزواج.

إحضار وجود شاهدين ومعدلين.

حضور صاحب الطلب، وهو الزوج أو وكيله على أن تكون وكالة سارية الصلاحية.

وإحضار وثيقة عقد النكاح للمصادقة عليها من المحكمة المختصة.

خطوات حجز موعد لإنجاز عقد النكاح الإلكتروني

ولا بد من حجز موعد للراغبين في إصدار عقد النكاح الإلكتروني في السعودية، من خلال المحكة، وذلك على النحو التالي: